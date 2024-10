On connait la date d’ouverture du parc d’attraction géant avec Harry Potter et Nintendo à l’honneur

Un parc majeur attendu en 2025

Le parc Epic Universe sera donc la quatrième addition d’Universal Studios à Orlando, avec une ouverture prévue le 22 mai 2025. Ce parc comprendra cinq zones thématiques qui s’inspirent de franchises très populaires. Parmi elles, on trouve le très attendu Super Nintendo World et une nouvelle extension de l’univers de Harry Potter, dédiée au Ministère de la Magie.L’inauguration de plusieurs hôtels, tels que le Helios Grand Hotel, est prévue pour coïncider avec l’ouverture du parc, offrant ainsi des options d’hébergement sur place.La zone Super Nintendo World sera l’un des principaux attraits d’Epic Universe. Elle est déjà présente au Japon et en Californie, mais la version d’Orlando inclura quelques nouveautés. Les visiteurs pourront participer à des attractions immersives telles que Mario Kart: Bowser’s Challenge, une expérience en réalité augmentée, et Yoshi’s Adventure, un manège familial.Ce manège se distingue par une technologie innovante, permettant aux wagons ded’un rail à l’autre.La troisième zone du monde magique d’Harry Potter verra le jour dans Epic Universe, centrée autour du Ministère de la Magie. Cette section offrira une nouvelle expérience immersive inspirée à la fois des filmset des livres. L’attraction principale, Harry Potter et la Bataille au Ministère, proposera une aventure où les visiteurs participeront à une poursuite pour capturer Dolores Ombrage au sein du Ministère.En plus des deux zones phares, Epic Universe comprendra trois autres sections, dont une dédiée à l’univers deet une autre inspirée par les monstres classiques de Universal dans le Dark Universe.Le Helios Grand Hotel, directement relié au parc, proposera une vue imprenable sur l’ensemble des mondes thématiques et sera accessible aux visiteurs dès l’ouverture du parc en mai 2025.Vous avez déjà fait les parcs géants américains à Orlando ? Qu’en avez-vous pensé ?