Inoxtag : combien a-t-il gagné avec Kaizen ?

Kaizen : 1 an pour gravir l’Everest !

Montage : par moi même (je suis très fort en Photoshop)

Gros succès en salles

Vous voulez savoir combien de millions Inoxtag a gagné ? Un indice se cache sur cette image

Quelques sponsors

2 millions de coûts de production

En premier lieu, le documentaire a rencontré un franc succès dans les salles de cinéma avec, générant 5 millions d’euros de recettes brutes. Il faut bien sûr relativiser : après répartition des gains avec les cinémas et prise en compte des taxes, Inoxtag n’a perçu que 40 % de ce montant, soit environ 2 millions d’euros. Ce résultat démontre tout de même l’engouement du public pour cette première expérience cinématographique du YouTuber.Le succès ne s’est pas arrêté là, puisque le documentaire a également été publié sur Youtube (forcément), où il a. Avec un tarif moyen de 10€ pour 1 000 vues, les revenus issus de cette plateforme s’élèvent à environ 310 000€. Bien que ces gains soient plus modestes que ceux issus des salles de cinéma, ils contribuent à la popularité continue du projet sur le web, et surtout, ce revenu-là peut perdurer dans le temps.En parallèle, Inoxtag a pu compter sur le soutien de sponsors prestigieux comme Nike et quelques autres, qui ont probablement apporté entre 50 000 et 150 000€ chacun., permettant de couvrir une partie des coûts de production tout en offrant une visibilité supplémentaire au documentaire.Le succès du projet a également attiré l’attention des grandes chaînes de télévision., ce qui représente un revenu supplémentaire estimé à 1 million d’euros.Les coûts de production du documentaire, qui s’élèvent à 2 millions d’euros, ont été largement couverts par les diverses sources de revenus. Après déduction de ces coûts, le. Ce bilan positif prouve que l’influenceur a su habilement diversifier ses sources de revenus et se positionner comme un créateur de contenu influent (ça, on n’en doutait pas) et excellent gestionnaire.Précisons quand même que ce ne sont là que; les chiffres réels sont probablement un peu différents, mais cela donne tout de même une vision intéressante du financement du projet et de sa rentabilité.