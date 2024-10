Samsung est désolé, carrément

Des résultats financiers en dessous des attentes

« Chers clients, investisseurs et employés qui ont toujours soutenu Samsung Electronics,



Aujourd’hui, la direction de Samsung Electronics tient à vous présenter ses excuses.



Nous avons suscité des inquiétudes quant à notre compétitivité technologique fondamentale et à l’avenir de l’entreprise, en raison de performances inférieures aux attentes du marché. De nombreuses voix évoquent une crise chez Samsung. Nous, à la tête de l’entreprise, assumons l’entière responsabilité de cette situation.



Cependant, Samsung a toujours su transformer les crises en opportunités, fort de son histoire de défis, d’innovation et de dépassement de soi.



Nous ferons de la situation difficile à laquelle nous faisons face aujourd’hui une véritable opportunité de rebondir.



Notre direction prendra l’initiative pour surmonter cette crise.



Avant tout, nous restaurerons notre compétitivité technologique fondamentale. La technologie et la qualité sont notre raison d’être. C’est une fierté pour Samsung Electronics sur laquelle nous ne pouvons transiger. Plutôt que de chercher des solutions à court terme, nous assurerons une compétitivité durable. De plus, je crois que seules des technologies nouvelles, encore inexistantes dans le monde, associées à une compétitivité qualité irréprochable, permettront à Samsung Electronics de faire son grand retour.



Ensuite, nous préparerons l’avenir avec encore plus de rigueur. Nous raviverons notre passion unique pour façonner l’avenir sans crainte, tout en restant accrochés à nos objectifs jusqu’à leur réalisation. Nous nous réarmerons d’un esprit de défi pour viser des objectifs plus élevés, plutôt qu’une mentalité défensive visant à protéger ce que nous possédons déjà.



Enfin, nous repenserons notre culture organisationnelle et nos méthodes de travail, en corrigeant immédiatement ce qui doit l’être. Nous reconstruirons notre culture organisationnelle traditionnelle basée sur la confiance et la communication. Si des problèmes apparaissent sur le terrain, nous les exposerons tels qu’ils sont et engagerons des discussions rigoureuses pour les améliorer. En particulier, nous communiquerons activement avec nos investisseurs à chaque occasion.



Si nous nous remettons en question avec vigueur, nous sommes convaincus que nous pourrons transformer la crise actuelle en une nouvelle opportunité. Nous vous demandons votre soutien et vos encouragements afin que Samsung Electronics puisse, une fois encore, démontrer sa force.



Merci. » Vice-président de Samsung Electronics Responsable de la division Solutions Devices Jun Young-hyun

Samsung Electronics, leader mondial de la fabrication de puces mémoire, a récemment publié des résultats trimestriels qui ont pris le marché par surprise.. Cette performance décevante a poussé la direction de Samsung à présenter publiquement des excuses, un geste rare pour la société sud-coréenne, afin d’exprimer son inquiétude face à ses difficultés actuelles et de rassurer les investisseurs. Samsung est confronté à une concurrence féroce, notamment dans le domaine des puces à large bande passante (HBM) utilisées pour l’intelligence artificielle. Des rivaux comme SK Hynix et Micron ont pris de l’avance dans la production de ces composants cruciaux pour le traitement de l’IA, tandis que. Cette lenteur a entraîné des pertes de parts de marché et a exacerbé les défis posés par des concurrents chinois, qui intensifient leurs ventes de puces plus classiques.Pour faire face à cette situation,. La société a déjà mis en place une semaine de travail de six jours pour ses cadres dirigeants et envisage de revoir ses méthodes de travail. Jun Young-hyun, vice-président de la division Device Solutions, a annoncé que Samsung prendrait des mesures immédiates pour améliorer sa compétitivité technologique, soulignant encore l’importance de la qualité et de l’innovation pour garantir son avenir.Malgré ces efforts pour redresser la situation,. L’entreprise a également annoncé une réduction d’effectifs dans plusieurs de ses filiales internationales, comme aux États-Unis et en Inde, toujours dans le but d’optimiser son. Avec une concurrence féroce et un marché des smartphones en ralentissement, Samsung doit encore relever de nombreux défis pour retrouver sa place de leader technologique.Pour les plus curieux, nous vous proposons ci-dessous