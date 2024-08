La couleur du Galaxy Z Fold 6 s'écaille ! Samsung s'explique...

Image Reddit

Un peu partout sur les forums -notamment sur-,. Les propriétaires concernés sont formels, ils n'ont jamais fait tomber leur portable. D'ailleurs sur les images, on note que la peinture s'est plutôt écaillée et que cela ne ressemble pas vraiment à un coup ou une usure (en quatre semaines ?).Voilà bien une fâcheuse mésaventure, alors que le smartphone est sorti il y a tout juste un mois. D'autant qu'il est venduet que le Sud-Coréen promet de nombreuses années de mises à jour.En plus, cela tombe au plus mauvais moment, puisqueet qu'il a offert ce modèle à tous les athlètes (quand le marketing tourne mal...). Voilà qui pourrait augmenter une r evente assez rapide du smartphone sur le second marché.Mais Samsung a une bonne explication ! Sur la page d'assistance de son site web , il explique que le problème ne serait pas un défaut dans la fabrication du smartphone, mais par l'utilisation deCes accessoires tiers entraineraient ainsi des sortes desuffisamment importantes pourdu revêtement, ce qui écaillerait la peinture. La conséquence pour le smartphone n'est pas anodine.Un petit schéma toujours partagé par Samsungmontre le dysfonctionnement de ces chargeurs USB-C tiers. D'après le sens du courant, le point de sortie correspondrait aux zones abimées sur les photos.. On n'est pas très sûr du bon accueil du public face à cette explication...