Vous utilisez un de ces Samsung ? Faites très attention à cette mise à jour !

Des utilisateurs de Galaxy S10 et Note 10 bloqués

La mise à jour SmartThings Framework en cause

Comment éviter la perte de données ?

Quelles alternatives si votre téléphone est déjà bloqué ?

Vous l’avez compris, depuis cette dernière mise à jour du SmartThings Framework, de nombreux utilisateurs de smartphones Samsung,, rencontrent un problème majeur : leurs téléphones sont bloqués dans une boucle de redémarrage. Ces appareils, incapables de démarrer correctement, deviennent alors inutilisables. D’autres modèles, comme le, sont également touchés. Selon les premiers retours, la seule solution pour retrouver l’usage de ces téléphones consiste à effectuer une réinitialisation complète, ce qui efface toutes les données non sauvegardées. Pas cool.Cette mise à jour problématique a été repérée par plusieurs utilisateurs sur Reddit . Elle semble affecter majoritairement les modèles plus anciens. Ce n’est pas la première fois que Samsung fait face à un problème similaire. Par le passé, d’autres mises à jour avaient déjà causé des dysfonctionnements, notamment sur leLa mise à jour du SmartThings Framework, qui permet de gérer les appareils connectés à domicile, est suspectée d’être à l’origine de ce bug. Cependant, Samsung n’a pas encore officiellement communiqué sur le sujet ni proposé de correctif.Si votre appareil n’est pas encore touché par ce problème, il est recommandé de désactiver la mise à jour automatique des applications depuis les paramètres du Galaxy Store.Les anciens modèles de Samsung , comme les Galaxy S10 et Note 10, permettent d’utiliser une carte SD pour stocker vos fichiers. Cela peut éviter une perte totale de vos données si une réinitialisation s’avère nécessaire.Malheureusement, si votre téléphone est déjà pris dans une boucle de démarrage, la seule solution identifiée pour l’instant est de procéder à une réinitialisation complète en accédant au mode de récupération. Pour cela, il suffit d’appuyer simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton de volume haut pendant environ 7 secondes, puis de sélectionner l’option de réinitialisation. En attendant une solution officielle de Samsung,