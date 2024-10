Combien de Français ont adopté le carnet de santé numérique ?

Opération Santé

EN quoi consiste Mon espace Santé

Mon espace santé

Que peut-on faire sur cet espace ?



• échanger directement avec les professionnels de santé via une messagerie sécurisée ;

• retrouver un calendrier prévisionnel qui rassemble tous vos rendez-vous importants ainsi que ceux de votre famille (vaccination, dépistage, examen, etc.) ;

• consulter vos données de santé (compte rendu d’imagerie ou de biologie, prescription de médicaments ou tout autre document qui est utile au suivi de votre santé) ;

• partager votre dossier médical avec les professionnels de santé de votre choix. Après une intervention chirurgicale, vous pouvez par exemple transmettre votre ordonnance de sortie à la pharmacie la plus proche de chez vous. Elle pourra alors être préparée en amont ;

• retrouver de nombreuses applications de confiance. Si vous le souhaitez, vous pourrez bientôt échanger les données de ces applications avec Mon espace santé. Par exemple, vous pourrez mettre les données de votre montre connectée dans l’outil Mon espace santé.

Mon espace santé L'assurance Maladie Télécharger

D'après un communiqué de presse de l'Assurance Maladie, on apprend que le carnet de santé numérique a séduit(soit près de 1 assuré sur 5), et ce, plus de 2 ans et demi après son lancement. Le service progresserait bien, puisqu'il en comptait 11 millions au début de l'année 2024.En revanche,, même s'ils sont de plus en plus nombreux à déposer automatiquement les documents concernant leur patients, comme des compte-rendu d'hospitalisation, ou des analyses biologiques. Il faut dire que la procédure serait un peu plus compliquée pour eux. Actuellement, on compte entre 15 à 20 000 professionnels de santé (sur 8 millions de consultations annuelles) qui consultent Mon Espace Santé tous les mois., proposé par l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé. Celui-ci a vocation à devenir le carnet de santé numérique de tous les assurés en France.En réalité,. Dans les faits, cette dernière a envoyé par mail ou par courrier une information à chaque assuré, précisant la mise à disposition de ce service numérique. L'espace est créé automatiquement dans les 6 semaines. Pour le reste, il suffit de l'activer, depuis son espace Ameli. D’ici la mi-février 2025, 32 millions d’assurés qui ont un profil Mon espace santé vont recevoir un mail de l’Assurance maladie pour les inviter à activer le service.