Chaises musicales à l'Apple Park

Sjoerd dirigera nos efforts pour attirer les meilleurs candidats du monde entier et les aider à construire des carrières extraordinaires chez Citadel correspondant à leur mérite et à leur ambition

Apple, une firme impossible à gérer en interne ?

Ce départ est annoncé quelques jours après celui de Carol Surface, DRH monde d'Apple.De source interne et d'après, Sjoerd quittera Apple. Il remplacera Matt Jahansouz, parti en septembre. Si la nouvelle n'a pas été confirmé par Cupertino, on est un peu plus loquace du côté de Citadel. Le directeur d'exploitation, Gerald Beeson, aurait déclaré aux employésQuant à elle, Carol Surface quitte la firme californienne après un bref mandat de moins de deux ans. Vu le CV de la dame, ce départ est assez inhabituel pour un cadre de ce rang dans l'entreprise.Précédemment, elle occupait un poste similaire chez Medtronic, depuis plus de neuf ans et après des passages chez Best Buy et Pepsi. En octobre 2022, elle avait été nommée meilleureau monde pour l'année 2022, selon N2 Growth, une société mondiale de conseil en recherche et en leadership. En février 2023, elle avait été embauché par Apple.Ces dernières années, les mouvements de personnel au sein de l’Apple Park et les difficultés sociales au sein de la firme étaient de plus en plus nombreux. Cette gestion incombait à Deirdre O’Brien dans un poste surdimensionné en tant que SVP Retail + People (elle va sans doute récupérer l'intendance...).La question est surtout de savoir si les deux cadres ont pu, comme trouver une réponse pérenne avec les nombreux mouvements sociaux apparus avec le Covid : AppleToo, le télétravail, les revendications salariales ou l'émergence syndicale.Beaucoup dénonçaient ses pratiques managériales et ses nombreux départs. Elle n'était même plus une des entreprises où il fait bon travailler alors qu'elle était en tête de. ce classement depuis fort longtemps.