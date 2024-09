Quel est le prix de la sécurité de Mark Zuckerberg, Elon Musk et Tim Cook ?

la sécurité ça n'a pas de prix (enfin presque)

lorsque vous parlez de quelqu'un qui vaut des millions de dollars ou des milliards de dollars, et qu'il est responsable de toute une entreprise, il y a une réelle possibilité d'enlèvement, il y a une réelle possibilité d'extorsion, il y a une réelle possibilité d'attentats sur sa vie

couvrir les coûts supplémentaires liés à la sécurité personnelle de M. Zuckerberg et de sa famille

Nous pensons que le rôle de M. Zuckerberg le place dans une position unique : il est synonyme de Meta et, par conséquent, le sentiment négatif concernant notre entreprise est directement associé à M. Zuckerberg.

Pour Mark Zuckerberg, les garde du corps doivent avoir la forme !

certains sont en effet moins aventureux, moins clivants et plus discrets que d'autres. Ainsi, les coûts de sécurité comprennent absolument tout : la surveillance à domicile, les gardes du corps personnels, les systèmes installés dans les bureaux ou encore les conseils généraux en matière de sécurité.Pour Bill Herzog, CEO de LionHeart Security Services,, tout du moins au niveau de la sécurité. En effet, Meta paie plus de trois fois plus que le numéro 2 de ce classement, pour protéger son CEO et fondateur. En 2023, elle a dépensé un total de 23,4 millions de dollars pour sa sécurité personnelle, dont 9,4 millions de dollars en coûts de sécurité directs et 14 millions de dollars supplémentaires en une allocation annuelle destinée àjustifiant cette sommeQuant aux autres dirigeants,doublée d'une enveloppe de 500 000 dollars supplémentaires. Ce budget aurait été nécessaire en raison des menaces pesant sur le CEO, qui a déclaré avoir été victime de deux tentatives d'assassinat au cours des huit derniers mois.Petit dernier de la liste :(une paille dans la pomme) !