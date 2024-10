Voyage d'affaires et petites vacances : Tim Cook est en Chine ! [photos]

Opération séduction en Chine !

Un emploi du temps de ministre

renforcent notre lien avec la nature et nous rappellent à quel point notre planète est précieuse. Nous sommes ravis de nous associer à la CGCF pour soutenir les parcs nationaux chinois et cultiver la prochaine génération de leaders environnementaux

c’est formidable d'être de retour à Pékin avec la talentueuse Chen Man. Se promener dans le quartier où elle a grandi et voir comment la ville inspire son travail était vraiment spécial. J'adore la façon dont elle capture la beauté de Pékin avec l'iPhone 16 Pro Max

rencontrer des étudiants pour en savoir plus sur la façon dont ils utilisent l’iPhone et l’iPad pour aider les agriculteurs à adopter des pratiques plus efficaces et durables. Merci au CFRD et à tous ceux de Science and Technology Backyards. Nous sommes fiers de soutenir votre travail !

Merci pour ce merveilleux moment. Merci d’avoir partagé le rôle de l’iPhone et du Mac dans votre parcours musical et votre processus créatif. Bonne chance pour votre prochaine tournée !

Des graphismes époustouflants et des effets visuels incroyablement réalistes ! Gala Sports m’a montré comment ils exploitent la puissance de la gamme iPhone 16 et de ses puces de la série A18 pour une expérience de jeu qui donne l’impression d’être sur le terrain

. Aussi, Tim Cook s’y rend très régulièrement. Déjà l’an dernier il était aller jouer les VRP de luxe afin de relancer l’iPhone 15. Chaque fois, le planning est bien réglé, entre visites d’Apple Store ou visites à des partenaires ou développeurs locaux.Au programme de cette année : développeurs, musiciens, universités et photographe de mode. Tout est très détaillé sur son compteoù il faudra se rendre pour avoir un compte-rendu détaillé de ses rencontres (avec l'application Traduction s'il vous plait). Bien évidemment, au delà des citations de circonstances, i. On pourrait y voir aussi un message caché sur les prochains résultats et la volonté de rassurer les financiers (tout va très bien en Chine !), avec l’annonce d’un partenariat avec la. Tim Cook indique ainsi que ces parcsPuis,Il avoue même que. (NB : ne jamais rater une occasion faire de la pub pour Apple).a permis de. Grand hasard des technologies, cette dernière utilise aussi des iPhone et des Mac pour composer sa musique.Fan de sport,Enfin,, où il a pu rencontrer les employés et les visiteurs.