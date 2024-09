Celui qui traverse Central Park avec Tim Cook !

One more thing

La rencontre n'était pas fortuite.. Le jeu d'acteurs ne mérite certes pas d'Oscar, mais vaut plutôt le détour pour l'air totalement contrit du dirigeant à se faire tripoter le visage par l'animateur.Mais les deux hommes en ont profité pour s'accorderpour échanger quelques badineries, comme discuter du nouvel iPhone 16, mais aussi du faible de Tim Cook pour l'emblématique Apple Store de la cinquième avenue (qui est véritablementavec un).Ou encore de la: 27 ans déjà ! (ce dernier précise qu'il ne s'attendait à diriger un jour la firme quand il a été embauché par Steve Jobs).Sur le plan tech, Tim Cook a renouveléson enthousiasme pour Apple Intelligence, qui devrait commencer à être déployée dès le mois prochain . Le CEO est revenu sur certaines des fonctionnalités à venir telles que le résumé automatique des e-mails (ce qu'il attend avec impatience au vu des centaines de messages qu'il reçoit par jour), mais aussi les nouveaux outils plus ludiques -tels que Genmoji et Image Playground.: Jimmy Fallon montrant ses pouvoirs psychiques à devenir ce que Tim Cook pourrait mettre sur son hotdog (moutarde ou ketchup), lui offrant une casquette New York avec des strass ou le laissant à l'Apple Store Upper East Side.