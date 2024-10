Si vous habitez dans une de ces villes, Amazon vous livrera le soir même

Un service de livraison toujours en expansion

Produits les plus populaires selon les régions

Investissements dans la logistique et réduction de l’empreinte carbone

Depuis l’introduction de la livraison le soir-même en France,Amazon propose ce service sans frais supplémentaires aux membres Prime qui passent une commande d’un montant minimum. Les produits concernés comprennent à la fois des articles de marque Amazon et des produits d’entreprises locales indépendantes. Une expansion intéressante pour répondre à la demande croissante des clients pour des livraisons toujours plus rapides.Selon Amazon, le type de produits livrés par ce biais varie selon les régions françaises. Par exemple, à Paris,À Lyon, les cafés en grains sont particulièrement populaires, tandis qu’à Marseille, les clients commandent fréquemment des chargeurs de PC portables (par pitié, n’en tirez aucune conclusion sur le vol d’ordinateurs portables dans la cité phocéenne). À Strasbourg, ce sont les nouilles instantanées aux crevettes qui connaissent le plus de succès, allez comprendre (en même temps Strasbourg est plus broche de l'Asie que Brest). Toujours selon Amazon, cette variété illustre les préférences locales des consommateurs et la diversité des articles disponibles via Amazon Prime.Pour garantir des livraisons toujours plus rapides,Ces investissements incluent le développement de la robotique et l’intégration de technologies d’intelligence artificielle pour optimiser la gestion des entrepôts et des flux de commandes.Parallèlement, l’entreprise communique sur ses efforts pour réduire ses émissions de carbone en utilisant des véhicules électriques et des vélos-cargos pour le transport sur le dernier kilomètre. En 2023, Amazon a livré plus de 30 millions de colis en France via ces moyens de transport à faible émission. Amazon cherche à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, en cohérence avec les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris.Est-ce que vous faire livrer de plus en plus vite est un déclencheur d’achat pour vous, ou