Amazon lance un nouveau Fire TV Stick HD

Simplification de la gamme

Alexa Voice Remote incluse

Compatibilité et performances techniques

Un choix d’entrée de gamme

Le lancement de ce nouveau Fire TV Stick HD entraîne la disparition de deux anciens modèles : le Fire TV Stick et le Fire TV Stick Lite.En plus de son prix attractif, ce stick permet de diffuser du contenu en 1080p avec prise en charge de la HDR, HDR10 et HLG. Il manque cependant les standards avancés comme Dolby Vision et Dolby Atmos, que l’on retrouve sur des modèles plus coûteux.L’une des nouveautés du Fire TV Stick HD est l’ajout de la télécommande Alexa Voice.Les utilisateurs peuvent ainsi naviguer dans leurs contenus ou demander à Alexa des informations diverses et variées. Amazon inclut également les piles pour la télécommande, un détail pratique qui facilite la prise en main dès l’ouverture de la boîte.Le Fire TV Stick HD est compatible avec la majorité des services de streaming populaires, tels que Prime Video, Netflix, Disney+ et Apple TV+.Ce modèle convient très bien aux téléviseurs HD plus anciens ou aux petits écrans sans fonctionnalités intelligentes intégrées, tout en restant suffisamment performant pour un usage quotidien.Ce lancement permet à Amazon de proposer une solution abordable et polyvalente pour les utilisateurs ne cherchant pas la 4K , tout en offrant des fonctionnalités pratiques comme la commande vocale.Il est déjà disponible à l’achat, tandis que les anciens modèles restent en stock jusqu’à épuisement.