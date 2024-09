Amazon : gros changement à venir pour vos prochaines livraisons !

Légère et recyclable

Le défi était de. Le résultat : une enveloppe qui combine protection, praticité et respect de l’environnement, selon les dites d’amazon en tous cas.Selon le géant américain, les consommateurs veulent des emballages plus responsables, et Amazon s’adapte à ces attentes. Avec cette nouvelle enveloppe, la marque s’efforce de réduire les déchets et d’optimiser ses envois., comparé aux boîtes en carton de taille similaire. Grâce à sa flexibilité, l’enveloppe s’adapte parfaitement à son contenu, évitant ainsi le recours à des matériaux de calage supplémentaires, comme le papier recyclé. Moins de matière, moins de poids, mais toujours une protection optimale (on l’espère en tous cas !)La conception de cette enveloppe repose sur un mélange astucieux de matériaux pour garantir une sécurité maximale. Le papier léger utilisé pour l’extérieur est associé à un rembourrage intérieur en carton ondulé, offrant, a priori,. La conception pliable permet de maintenir les produits en place, évitant qu’ils ne bougent durant le transport. Le but reste que les articles arrivent chez les clients en parfait état, sans pour autant sacrifier la simplicité du recyclage.Cette nouvelle enveloppe recyclable s’inscrit dans la démarche globale d’Amazon vers des envois plus écologiques. Depuis 2015, l’entreprise a déjà réduit le poids des emballages de chaque expédition de 43 %,. Plus de la moitié des envois en Europe sont désormais effectués avec des emballages réduits et recyclables. Amazon généralise aussi de plus en plus la livraison sans emballage supplémentaire, grâce au programmeTous ces efforts s’inscrivent dans l’ambition de la marque pour devenir neutre en carbone d’ici 2040, en minimisant l’impact environnemental de ses opérations. Une échéance lointaine, mais vu les enjeux et volumes de ventes de la plateforme, on comprend que ça puisse prendre un peu de temps.Avec cette innovation, Amazon espère concilier protection des produits, la satisfaction des clients et le respect de la planète. À ce sujet,Est-ce qu’il vous arrive de choisir de ne pas commander un produit, pour ces raisons écologiques ?