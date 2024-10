Plugable lance un chargeur avec DIX ports USB-C, le rêve !

Aucun port USB-A à l'horizon

Un hub USB-C à 10 ports, carrément

Un fonctionnement optimisé grâce à PriorityShare

PriorityShare

Un design compact et écologique

Disponibilité via Kickstarter

Plugable a donc lancé son nouveau bloc de charge USB-C PS-10CC, capable de charger jusqu’à 10 appareils en même temps. Ce modèle utilise un système de gestion de la puissance intelligent, qui détecte les besoins de chaque appareil connecté et ajuste la distribution d’énergie en conséquence.Bien sûr, il est important de rappeler qu’avec un tel appareil, les 100W ne peuvent pas être distribués sur plusieurs ports à pleine puissance simultanément.Le PS-10CC repose sur la technologie, qui gère la répartition de la puissance en fonction des appareils les plus énergivores.Cette approche est pratique pour les utilisateurs ayant plusieurs appareils à charger simultanément. Le PS-10CC est vendu sans adaptateur secteur, l’utilisateur devant utiliser un chargeur USB-C d’au moins 18W, mais on conseillera plutôt quelque chose d’un peu plus solide, aux alentours de 100W , pour être tranquille et exploiter l’appareil au mieux.En termes de design, le Plugable PS-10CC se veut compact et pratique, en particulier pour les utilisateurs souhaitant réduire l’encombrement des câbles.Cette conception est censée contribuer à réduire l’impact environnemental lié à la production d’appareils électroniques. En ne fournissant pas d’adaptateur, Plugable cherche aussi à diminuer les déchets électroniques, incitant les utilisateurs à réutiliser leurs chargeurs existants. Même si, ne soyons pas dupes, c’est aussi une bonne économie pour le fabricant.Le Plugable PS-10CC est actuellement disponible en précommande sur la plateforme de financement participatif Kickstarter Le bloc est proposé à un prix spécial de lancement de 59 $ pour les premiers contributeurs, mais le prix public final devrait atteindre environ 99 $. Plugable ayant déjà réalisé avec succès plusieurs campagnes similaires, on peut avoir plutôt confiance quant à la livraison de ce nouveau produit.Est-ce que ce genre de chargeur vous intéresserait ? En attendant, j