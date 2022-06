Le chargeur Ugreen 100W avec 3 USB-C et 1 USB-A à 64€ (-15%), parfait pour les vacances

Le chargeur Ugreen met à profit le nitrure de gallium (GaN), offrant une solution alternative au silicium traditionnel utilisé dans les chargeurs, avec des transistors dégageant moins de chaleur, permettant de rapprocher les composants internes et(Apple l'utilise pour la première fois sur le chargeur 140W des MacBook Pro 16 pouces).Ce modèle dispose de 3 ports USB-C et un port USB-A et, ou de distribuer la puissance sur les 4 ports en fonction des usages (voir le tableau ci-dessus)., et pourrait permettre à certains utilisateurs de partir en vacances avec un seul chargeur, au lieu de les multiplier. Le chargeur Ugreen 100W à 64,59€ au lieu de 75,99€