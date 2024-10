Amazon brade le chargeur 3-en-1 Qi2 Belkin (-36%) !

Un nouveau chargeur 3-en-1 Qi2 signé Belkin

Un chargeur complet

Qu'est-ce que le Qi2 ?

Notre norme garantit aux consommateurs que leurs appareils sont sûrs, efficaces et interopérables avec d'autres marques. Qi2 sera la norme mondiale pour la recharge sans fil et fournira aux consommateurs et aux détaillants cette assurance

Quels sont les iPhone compatibles Qi2 ?

, avec un pied en métal accueillant une zone de recharge magnétique Qi2 à inclinaison réglable pour charger un iPhone compatible (à partir de l'iPhone 12 et à l'exception des SE) acec(à partir de la Series 7). L'iPhone pourra également être placé à l'horizontale afin de profiter du mode(voir vidéo ci-dessous), ce qui pourra être très pratique sur une table de chevet, permettant de remplacer un réveil traditionnel.Le tout est accompagné, ou tout autre périphériques compatibles avec la charge sans fil et assez compact. Notons queet ne nécessite donc pas l'achat d'un accessoire supplémentaire.Les premiers chargeurs prenant en charge la norme Qi2 (prononcezpour briller en société), également appelée Qi v.2.0 dans le document officiel du Wireless Power Consortium,. Les grands accessoiristes comme Anker, Belkin et bien d'autres sont sur les rangs afin d'offrir aux utilisateurs la charge sans fil à 15W avec un alignement assuré par des aimants.Pour rappel,(pour Wireless Power Consortium). Le consortium a ainsi intégré un profil magnétique de charge sans fil au standard Qi2 permettant d'aligner de manière optimale le chargeur sans fil et l'appareil à recharger grâce à des aimants.Pour rappel,(la comptabilité a été ajoutée récemment et discrètement avec iOS 17.4 ),(et MagSafe). Les iPhone prenant en charge la charge sans fil et qui ne sont pas compatibles Qi2 chargeront tout de même, mais à 7,5W.