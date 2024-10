Microsoft accuse Google d’avoir mis en place une campagne occulte de dénigrement

Google et l’Open Cloud Coalition : lobby ou manipulation ?

Conflit de licences et antitrust : la plainte de Google

Tentatives de déstabilisation avortées

La régulation : un enjeu capital

astroturfing

Dans un billet de blog, Rima Alaily, conseillère juridique adjointe chez Microsoft, a exposé les accusations :. Officiellement, cette organisation représente des entreprises indépendantes, mais selon Microsoft, elle serait en réalité financée et pilotée par Google, qui proposerait même des incitations financières aux participants potentiels. À travers cette structure, Google pourrait ainsi exercer une influence sur les décideurs européens tout en restant dans l’ombre.Les accusations de Microsoft interviennent dans un contexte tendu où Google a déposé une plainte antitrust en septembre contre les pratiques de licences de Microsoft , affirmant que cette hausse de tarif (jusqu’à 400 %) pénalise l’usage d’autres plateformes. Microsoft justifie cette politique, la comparant, de manière quelque peu tordue, à celle des services de streaming, où les utilisateurs paient même s’ils possèdent déjà des copies des contenus, invoquant les spécificités de son modèle économique.Microsoft affirme que Google aurait tenté de faire capoter un accord avec l’association Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), qui défend les intérêts des acteurs européens du cloud. En juillet dernier, Microsoft et la CISPE étaient parvenus à un compromis pour limiter certaines restrictions de Microsoft sur l’hébergement de ses logiciels par des fournisseurs concurrents., une offre que l’association aurait refusée. Face à cet échec, Google aurait lancé l’Open Cloud Coalition pour poursuivre ses efforts d’influence contre Microsoft au sein de l’ Union européenne Ce bras de fer survient à un moment critique pour Google, alors que le géant est sous le feu d’enquêtes antitrust aux États-Unis, où. Pour Microsoft, les manœuvres de Google s’apparentent à des campagnes d’– des opérations déguisées pour influencer l’opinion publique et les régulateurs, tout en cachant l’implication de Google.Ce duel montre une fois encore l’intensité croissante de la rivalité entre Google et Microsoft dans le cloud. Les décisions réglementaires en Europe et aux États-Unis seront cruciales pour l’avenir de ce secteur florissant, et il est certain que les accusations croisées de pratiques anticoncurrentielles ne vont pas apaiser les tensions entre ces deux titans.