Microsoft Office 2024 est disponible en achat unique

Quelles nouveautés pour Office 2024

Disponibilité



Microsoft Famille 2024 (Word, Excel, PowerPoint et OneNote) est disponible dès aujourd'hui pour 149 euros, et ce, depuis sur le Microsoft Famille 2024 (Word, Excel, PowerPoint et OneNote) est disponible dès aujourd'hui pour 149 euros, et ce, depuis sur le site de Microsoft . En revanche, la version combo Famille et Petite Entreprise 2024 passe à 299 euros mais comprend Outlook ainsi qu’une licence commerciale.

Pour cette version d'Office 2024, on trouve, qui prend en compte les derniers changements visuels de Windows 11. Microsoft a également ajoutépour aider les utilisateurs dans les documents, les diaporamas, les classeurs et les e-mails.. Pour Excel, Microsoft a ajouté de nouvelles fonctions pour utiliser du texte et des tableaux dans les feuilles de calcul, une fonction IMAGE qui peut extraire des images du Web. On peut aussi référencer des tableaux dynamiques dans les graphiques, qui peuvent être automatiquement mis à jour. A cela s'ajoutent différentes améliorations concernant la vitesse et la stabilité.PowerPoint se dote d'une fonction permettant ddans les diapositives, une nouvelle fonctionnalité de studio d'enregistrement pour la narration, les animations, les transitions et l'ancrage. Vous pouvez également ajouter des sous-titres aux vidéos et aux fichiers audio des diapositives, ce qui rend les présentations beaucoup plus accessibles.permettant d'afficher des résultats plus pertinents pour les messages, les pièces jointes, les contacts et les entrées de calendrier. On trouve également davantage d'options pour les réunions. Sur Mac il sera possible de personnaliser les gestes de balayage gauche et droit.