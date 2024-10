Google risque de devoir se séparer de Chrome ou d'Android

Le DOJ ne rigole pas

Google dans le viseur du Département de la Justice

monopole illégal

Un changement profond pour Google

En vrai, ça ne fait pas du tout rire Sundar Pichai, le PDG de Google

L’impact pour les consommateurs

Une longue bataille en vue

Le Département de la Justice des États-Unis a récemment intensifié sa bataille antitrust contre Google en proposant des mesures radicales pour affaiblir la position dominante de l’entreprise. Parmi les propositions, la plus marquante consiste à. Cette mesure vise à freiner ce que le Département de la Justice décrit comme undans la recherche en ligne et la publicité. En contrôlant ces plateformes clés, Google s’assure que son moteur de recherche reste le choix par défaut pour des millions d’utilisateurs, réduisant ainsi les chances pour ses concurrents de s’imposer.La séparation de Chrome et Android pourrait avoir des répercussions profondes sur la stratégie de Google . Ces deux plateformes représentent le pilier de son modèle économique, en particulier dans le domaine de la publicité. Selon Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research,. Android, qui alimente plus de 70% des smartphones mondiaux, permet à Google de collecter d’immenses volumes de données, essentielles pour son modèle publicitaire. Sans ces intégrations, l’efficacité et l’attrait de l’écosystème Google seraient grandement réduits.Du côté de Google, l’opposition est bien sûr particulièrement vive. La société a affirmé dans un billet de blog que ces mesures entraîneraient une augmentation des coûts pour les consommateurs et réduiraient la sécurité des appareils. Lee-Anne Mulholland, vice-présidente des affaires réglementaires chez Google, a, insistant sur le fait que des fonctionnalités comme la protection Safe Browsing de Chrome et les mesures de sécurité d’Android dépendent fortement de l’intégration avec les autres services de Google. Autre argument : le partage des données de recherche avec des concurrents, comme le propose le Département de la Justice, pourrait compromettre la confidentialité des utilisateurs.Le Département de la Justice et Google semblent prêts à s’engager dans une bataille juridique longue et complexe. Si la séparation des activités de Google venait à se concrétiser, cela pourrait redéfinir non seulement l’avenir de l’entreprise, mais également celui de l’ensemble du secteur.. Google a bien sûr déjà indiqué qu’il prévoyait de contester vigoureusement ces mesures devant les tribunaux, nous promettant ainsi une intense bataille qui pourrait durer plusieurs années.