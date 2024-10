Google Maps : refonte de la conduite et IA en approche

Recherches détaillées et personnalisées

Les utilisateurs pourront effectuer des recherches très ciblées : par exemple, une requête commeaffichera une sélection de bars tranquilles ou de salles de concert.Google indique que les données sont actualisées quotidiennement, avec environ 100 millions d’ajouts, ce qui permet de maintenir les informations proposées à jour.Pour chaque lieu recherché, Google Maps fournira désormais des résumés d’avis pour faciliter la consultation des retours les plus pertinents. Ainsi, pour connaître l’ambiance d’un restaurant, un résumé pourra mentionner le niveau sonore ou l’atmosphère générale.L’objectif est de permettre aux utilisateurs de mieux évaluer un lieu avant de s’y rendre. Apple va proposer le même type de fonctionnalité pour les commentaires sur l’App Store ; souvenez-vous, on en parlait ici.La vue immersive, combinant Street View et des images satellites, couvre maintenant 150 villes. En plus de cette vue aérienne, des recommandations de lieux d’intérêt et des informations de navigation plus détaillées seront proposées. Une nouvelle optionfacilitera l’ajout d’arrêts intermédiaires comme des stations-service ou des restaurants.On espère que tout ceci sera rapidement disponible à l’international, et donc en France.L’IA est aussi présente dans Waze et Google Earth. Waze, désormais intégré à la division Geo de Google, teste une fonctionnalité permettant de signaler des incidents par commande vocale, accessible à un groupe restreint d’utilisateurs.Ces évolutions confirment l’orientation de Google vers des solutions cartographiques répondant à des besoins multiples.Avec le modèle d’IA Gemini Google Maps cherche à devenir un outil de recherche et de navigation plus détaillé et plus interactif. Ce qui m’amène à cette question cruciale : utilisez-vous Google Maps en voiture ? Ou Waze ? Ou Plans ? Dites-nous tout.