Google Maps va supprimer votre historique de localisation, voilà comment le garder !

L’historique de localisation passe en local

Une échéance pas très claire

Historique de localisation

Suppression de l’accès en ligne à Timeline

Conseils pour sauvegarder votre historique

Historique des positions (Vos trajets)

Depuis décembre 2023, Google Maps a modifié la gestion des données de localisation, en passant de la sauvegarde dans le cloud à un stockage local sur les appareils des utilisateurs. Ce changement implique que l’historique de localisation ne sera plus disponible sur le compte Google en ligne, mais seulement sur le dernier appareil connecté.Pour prévenir de cette transition, Google a envoyé des notifications aux utilisateurs, leur offrant l’option de conserver leurs données jusqu’à ce qu’ils décident de les supprimer manuellement. Hélas, certains utilisateurs rapportent des erreurs, leur historique ont été supprimé malgré la sélection de cette option.Les utilisateurs de Google Maps ont d’ailleurs reçu des emails de notification indiquant deux dates limites différentes, soit le 19 novembre, soit le 1er décembre, pour prendre des mesures et préserver leur historique.Une autre option pour conserver l’historique consiste à utiliser Google Takeout, un service de sauvegarde de Google. En sélectionnant uniquement l’optionet en lançant une exportation, les utilisateurs peuvent créer un fichier de sauvegarde indépendant de Google Maps. C’est déjà ça !En plus de ces changements, l’accès à l’historique de localisation via le site web de Google Maps va être supprimé, et la Timeline sera désormais propre à chaque appareil.En pratique, cela signifie que l’historique sera visible uniquement sur l’appareil ayant capturé les données, ce qui limite quelque peu la portabilité des informations de localisation.Pour éviter la perte de données, les utilisateurs sont encouragés à sauvegarder leur historique avec Google Takeout, une méthode plus fiable que l’option de sauvegarde intégrée dans l’email.Enfin, pour ceux qui souhaitent conserver leurs données sans utiliser Google Takeout, il est possible de modifier les paramètres dans Google Maps pour ajuster la durée de conservation automatique de l’historique. Mais cette méthode n’est pas garantie en raison des erreurs signalées.