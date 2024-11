Robert Downey Jr. menace : "Je poursuivrai en justice ceux qui feront des copies IA de mon image !"

Iron Man tout vieux (Grok)

Confiant mais vigilant face à l’avenir de Marvel

Une prise de position dans un contexte de débats sur l’IA

âme

Le cas de Peter Cushing qui a été réintroduit dans la franchise après son décès est un des exemples de cette épineuse question

Un retour au MCU dans un nouveau rôle

Doctor Doom

Un engagement dans l’IA éthique

Downey Jr., qui a incarné Tony Stark/ Iron Man pendant plus d’une décennie dans l’univers cinématographique Marvel , a exprimé sa confiance dans les dirigeants actuels de la franchise, affirmant qu’ils ne tenteraient pas de recréer son personnage sans lui. Cependant, il se montre beaucoup plus sceptique quant aux intentions des futurs responsables d’Hollywood,. Il n’est donc pas inquiet quant à l’utilisation de son image pour le moment, ni pour sa santé immédiate, mais il se dit prêt à défendre activement ses droits face aux évolutions de l’industrie.Les avancées récentes en matière de répliques d’acteurs à partir d’IA suscitent de nombreux débats dans le milieu du divertissement. Des exemples, comme la résurrection de plusieurs acteurs dans différents films et séries Star Wars , montrent comment cette technologie peut être utilisée pour prolonger la présence d’acteurs décédés. Downey Jr. insiste cependant sur le fait que sa propre image ne sera pas sujette à de telles pratiques,En parallèle à cette prise de position, Downey Jr. se prépare à revenir dans l’univers Marvel, mais cette fois dans la peau du personnage emblématique de Doctor Doom. Ce rôle dans Avengers : Doomsday, prévu pour 2026, marquera un tournant pour l’acteur, qui incarnera un vilain de premier plan après avoir longtemps été l’un des héros du MCU.Et pourtant, Robert Downey Jr. a investi dans plusieurs initiatives liées à l’IA. Justement, fort de cette connaissance du sujet, il insiste sur l’importance d’un usage éthique et contrôlé de cette technologie, y compris dans le cinéma.