Apple confirme la date de lancement d'iOS 18.1

Deux médias américainsetviennent d'avoir la confirmation d'Apple que les fonctionnalités de santé auditive des AirPods Pro 2 seront lancées la semaine prochaine avec une nouvelle mise à jour de leur firmware et d'iOS 18.1. Il s'agit donc là dePar élimination, on peut enlever le jeudi 31 octobre (les résultats) et le 1er novembre. Il reste donc le lundi 28 octobre, le mardi 29 octobre et le mercredi 30 octobre.La semaine risque d'être bien chargée, vu qu'Apple a prévu de présenter ses premiers Mac M4 !Au menu pour heureux élus résidant aux USA (les seuls à bénéficier d’Apple Intelligence), on trouverait quelques bieny compris une meilleure compréhension des demandes, les premiers outils d'écriture, les/ les réponses suggérées pour Messages, Mail et d'autres applications, un(qui peut supprimer des personnes ou des objets indésirables des photos et utiliser l'IA générative pour remplir l'arrière-plan), la possibilité dedans Photos via un prompt succinct, l'enregistrement et la transcription des appels téléphoniques, mais aussi un nouveau mode de mise au point.Les autres fonctions seraient publiées un peu tous les deux mois . Image Playground, les Genmojis, ChatGPT arrivaient avec iOS 18.2 en décembre. Le très attendu Siri intelligent viendrait normalement en mars avec iOS 18.4 qui devrait être terminé en interne début février.avec une fonction active réduction de bruit (), un test d’audition validé scientifiquement et une option. De même, les AirPods 4 bénéficieront de quelques améliorations.Aussi la firme californienne entend développer: prévention, dépistage et assistance. Ces thèmes sont donc repris dans les nouvelles options proposées. Rappelant les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (), la firme précise s'être appuyée sur des années de travail en santé auditive,qui a éténous dit Apple. En pratique, elle consiste en un test à réaliser chez soi, en quelques minutes, avec des AirPods Pro mais également un iPhone ou iPad compatible. Elle s'appuie sur la technique d', et les résultats vont s’afficher sous forme de résumé simple. Ce dernier est stocké de manière privée et sécurisée dans l’app Santé, mais on pourra toujours les partager avec son médecin.Les AirPods Pro 2 vont également offrir. Après avoir réalisé le Test d’audition, on pourra personnaliser son expérience d’écoute avec les AirPods Pro à l’aide de leur profil auditif. Ainsi des corrections apportées (comme la mise en avant de certaines fréquences) pourront également être activées pour l'écoute de musique et pour les conversations téléphoniques.