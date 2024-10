iOS 18.1 : toutes les nouveautés (IA ou pas) !

NOUVEAUTÉS HORS IA

Enregistrer, transcrire et résumer les appels téléphoniques

PRISE EN CHARGE DU RCS

Service RCS

Amélioration du bouton photo des iPhone 16

Photos Spatiales pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro max

Des suggestions en fonction du contexte pour Siri

Quel ?

Quel temps fait-il ?

centre de contrôle et centre de notifications

+ ajouter une commande

ajouter une commande

connectivité

iOS 18.1 bêta 6

iOS 18.0.1

Apnée du Sommeil

Autres nouveautés

Partager le morceau

...

Car Key

Apple se prépare à commencer à prendre en charge les clés de voiture numériques dans l'application Wallet pour certains véhicules Volvo, Polestar et Audi

Et les AirPods Pro 2 ?

Loud Sound Reduction

Appareil auditif de niveau médical

avec notamment l’app Bruit sur Apple Watch, les niveaux sonores via des écouteurs sur l’iPhone, les fonctionnalités d’accessibilité auditive et l’étude Apple sur l’audition

validée scientifiquement

Résolution de bogues

Les notes de version d'iOS 18.1 RC mentionnaient d'autres bugs résolus :



- un problème dans les podcasts où les épisodes non lus sont marqués comme lus.

- un problème avec les vidéos enregistrées en 4K 60.

- un problème avec les clés de voiture numériques qui permettent pas de déverrouiller ou démarrer un véhicule.

Nouveautés IA non disponibles en Europe

La gomme magique dans les Photos

Clean Up

Les résumés de notifications

Revoir nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

dernier cri

: les changements valables pour tous les iPhone quel que soit le pays (certaines ne concernent que les iPhone 16), et ceux relatifs aux nouvelles fonctions IA, qui ne concernent que les utilisateurs aux USA, puisqu'Apple leur a réservé ces dernières !Pour cela, il faut au moins qu'un des interlocuteurs possède iOS 18.1 (appelant ou appelé peu importe), il n'est en effet pas besoin que son correspondant l'ait pour l'utiliser. La fonction de résumé des appels sera naturellement disponible sur la gamme iPhone 16, tous prenant en charge Apple Intelligence.Lors d'un appel, on trouve désormais un petit bouton en haut à gauche. On peut cliquer dessus pour commencer à enregistrer (Cupertino a glissé un compte à rebours de 1 à 3), les participants sontque l'appel est enregistré via un message vocal. N'oublions pas qu'en France, il est interdit de procéder à l'enregistrement d'une personne à son insu (voir les infractions en matière d'atteinte à la vie privée - Articles 226-1 à 226-7 du Code pénal ).-pour l'instant ça ne marche pas en français (attention cette fonction est en revanche limitées aux iPhone 15 Pro et Pro Max). A la fin de l'appel, Apple Intelligence va générer, afin que vous puissiez revenir sur ce qui était important en un coup d'œil. Cette fonction -vraiment très pratique dans les millieux professionnels, même si un peu intrusive- se trouve dans certains logiciels de visioconférence via des services supplémentaires payants comme sur Teams.Pour cette version,(pour). Pour rappel, ce protocole de messagerie offre une meilleure compatibilité entre iPhone et Android et il apporte également des améliorations notables par rapport aux messages SMS traditionnels.: les accusés de lecture, les indicateurs de saisie, ou encore les images et les vidéos de haute qualité (enfin)... Il sera possible de partager son emplacement avec d'autres personnes à l'intérieur des fils de discussion et d’envoyer des messages aussi bien en cellulaire qu’avec le WiFi.Apple a ajouté: Telenet (Belgique), Proximus (Belgique), BASE (Belgique), TracFone (USA) et C Spire (USA). En France,, Orange, Bouygues Telecom et Free étant encore en phase de déploiement. Pour vérifier l’ activation du RCS , il suffit de se rendre dans l'app Réglages > Messages > sous la section Service SMS, et de vérifier l’optionNouveauté -assez mal aimée- de la gamme iPhone 16,. Celle-ci permet de basculer entre la caméra arrière et celle à l'avant pour les selfies.Pour cela, Apple a ajouté encore une option, qui est disponible dans l'application de l'appareil photo > faire sortir le menu via Camera Control > appuyer deux fois pour accéder au menu Appareils photo > le balayer sur la gauche pour trouver l'option.Pour rappel,permet d'ouvrir en un seul clic l'Appareil Photo, d'accéder aux réglages courants de l'application, et de prendre une photo ou encore d'enregistrer une vidéo en un temps record. Néanmoins, certains membres à la rédac' le trouvent très mal pensé malgré plusieurs jours d'utilisation : son positionnement, son manque de sensibilité et sa lenteur semblent davantage les rebuter.On trouve une option "spatiale" dédiée dans l'application Appareil photo pour basculer facilement entre la capture de vidéos spatiales et de photos spatialesTous les appareils compatibles avec la mise à jour ont la possibilité de mettre la vidéo en pause pendant l'enregistrement. Il convient de souligner, cependant, que ce dernier est simplement un report de la sortie publique d'iOS 18.0.En effet, l'option de saisie textuelle affiche désormais plusieurs suggestions, qui changent en fonction de la saisie de l'utilisateur.Avec cette nouvelle fonctionnalité, on s’approche un peu plus de cequi n’arrivera qu’au printemps prochain . Désormais l'assistant essaiera depar l'utilisateur et de déterminer l’objet de sa recherche.Par exemple, taper le motva donner. Siri va fournir des suggestions sous forme de questions dérivées :. Ce faisant, Siri donnera aux utilisateurs la possibilité d'ouvrir différentes applications telles que Calendrier, Actualités, Notes, Rappels, Raccourcis, Météo, etc.Siri bénéficie désormais d'un nouvel écran de configuration avec iOS 18.1, ainsi que quelques petits changements d'interface et des améliorations visuelles.Pour modifier les petites icônes qui s'y trouvent, il suffit de faire un appui prolongé sur l'écran de contrôle, de sélectionner l'optionen bas de l'écran et de faire défiler les panneaux.Dans le Centre de contrôle,. Désormais, elles peuvent être ajoutées aux configurations du Centre de contrôle en tant que boutons individuels. Pour y accéder, il faut faire un appui prolongé sur l'écran de contrôle, puis aller sur l'écran de la connectivité, puis cliquer suret descendre dans l'ongletApple en a profité pour rajouter un nouveau boutonPour le résumé des notifications via le centre éponyme, on découvredans le coin supérieur droit de l'icône de l'application concernée. Celui-ci va vous indiquer le nombre de notifications que vous avez ratées, notamment pendant la nuit. Il fonctionne avec toutes les applications installées sur l'iPhone.en incluant de nouvelles étapes à configurer pour la détection éventuelle de cette pathologie. Notons qu'il faudra au moinsd'enregistrement pour lancer la fonction.Pour, il faut dans l'application Santé de l’iPhone. Dans l’onglet Sommeil, on trouve un nouveau cadre Notification d’apnée du sommeil > configurer. Pour vérifier l'état de votre nuit, il faudra en revanche aller dans l'onglet Respiration.Vous devrez d’abord répondre à des questions sur votre âge et si vous avez déjà reçu un diagnostic d'apnée du sommeil afin d'activer la fonction (en trois écrans successifs).(il faut évidemment avoir les deux comptes). Pour ce faire, il faut sélectionner l'option(le boutonau milieu de l'écran), puis choisir TikTok dans la liste des applications disponibles.Le widget de l'Horloge a désormais une apparence translucide, affichant une certaine ressemblance avec visionOS. Le principe a d'ailleurs été décliné depuis plusieurs années au sein des différents systèmes de l'iPhone, depuis iOS 7 (avec les effets de flou et une interface utilisateur).Pour les iPhone 16,Ce qui rajoute un nouveau geste à la longue liste de ceux existant déjà.Dans l'application Wallet,et que votre Daily Cash va sur un compte d'épargne, le solde du compte d'épargne n'apparait plus sur l'écran principal de l'Apple Card, mais il faudra appuyer sur le bouton d'épargne pour le voir.Enfin, avecaux USA (faut-il le rappeler), Apple a modifié ses écrans de démarrage présentant les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence dans de nombreuses applications.découverte par nos confrères américains ! Apparemment,. En revanche, il n'y a aucun détail supplémentaire sur des modèles spécifiques ou un calendrier de lancement.Pour rappel,et laissait espérer l'adoption rapide de cette fonction par les constructeurs, mais la réalité est tout autre, et dire que la technologie d'Apple peine à séduire est un euphémisme. En effet, les constructeurs ayant franchis le pas se comptent sur les doigts d'une main avec seulement quelques véhicules chezPour rappel, la technologie d'Apple s'appuie à la foisafin de déverrouiller et démarrer sans contact un véhicule. L'utilisateur peut ensuite partager la clé numérique stockée dans l'App Cartes avec jusqu'à 16 personnes et leur accorder des droits différents (par exemple limiter l'usage à l'ouverture de la voiture, mais interdire le démarrage)., surtout que la sécurité du système semble assez solide pour un usage a priori serein. A un détail près, encore faudrait-il avoir un véhicule qui la prend en charge.avec une fonction active réduction de bruit (), un test d’audition validé scientifiquement et une option. De même, les AirPods 4 bénéficieront de quelques améliorations.Aussi la firme californienne entend développer: prévention, dépistage et assistance. Ces thèmes sont donc repris dans les nouvelles options proposées. Rappelant les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (), la firme précise s'être appuyée sur des années de travail en santé auditive,qui a éténous dit Apple. En pratique, elle consiste en un test à réaliser chez soi, en quelques minutes, avec des AirPods Pro mais également un iPhone ou iPad compatible. Elle s'appuie sur la technique d', et les résultats vont s’afficher sous forme de résumé simple. Ce dernier est stocké de manière privée et sécurisée dans l’app Santé, mais on pourra toujours les partager avec son médecin.Les AirPods Pro 2 vont également offrir. Après avoir réalisé le Test d’audition, on pourra personnaliser son expérience d’écoute avec les AirPods Pro à l’aide de leur profil auditif. Ainsi des corrections apportées (comme la mise en avant de certaines fréquences) pourront également être activées pour l'écoute de musique et pour les conversations téléphoniques.Enfin,, notamment le fameux redémarrage des iPhone 16 évoqué hier. Ce dernier entrainait le gel, puis le rebooté aléatoire de l'iPhone, et ce, allant jusqu'à vingt fois par jour. Les réinstallations du système ou les échanges standards n'y changeaient rien -forcément c'était un problème logiciel d'iOS 18.. Pour en bénéficier, il faut avoir modifié ses préférences (passer les langues du système et de Siri en Anglais US, avoir un compte US peut aider aussi) mais il semble que Cupertino a de nouveau restreint ces conditions.Au menu pour heureux élus résidant aux USA (les seuls à bénéficier d’Apple Intelligence), on trouverait quelques bieny compris une meilleure compréhension des demandes, les voir notre article dédié ici ), les/ les réponses suggérées pour Messages, Mail et d'autres applications, un(qui peut supprimer des personnes ou des objets indésirables des photos et utiliser l'IA générative pour remplir l'arrière-plan), la possibilité dedans Photos via un prompt succinct, l'enregistrement et la transcription des appels téléphoniques, mais aussi un nouveau mode de mise au point.Les autres fonctions seraient publiées un peu tous les deux mois . Image Playground, les Genmojis, ChatGPT arrivaient avec iOS 18.2 en décembre. Le très attendu Siri intelligent viendrait normalement en mars avec iOS 18.4 qui devrait être terminé en interne début février.Durant la WWDC,. La fonction va tirer parti des capacités génératives d'Apple Intelligence .Dans la bêta 3 d'iOS 18.1 et d'iPadOS 18.1,. Elle apparaît comme une nouvelle option, lorsque vous voudrez modifier une image de votre choix. Lors de la première utilisation, il faudra d’abord télécharger la fonctionsur l'iPhone ou l'iPad avant qu'elle ne fonctionne.Ensuite, il faudra tapoter / sélectionner / brosser / encercler la zone à travailler (et trouver le geste qui vous correspond le mieux -plusieurs essais vus seront nécessaire avant de trouver le bon réglage)., avec toujours quelques petites zones un peu pixelisées. Vu qu'il s'agit d'une bêta, la fonction est encore perfectible avant son lancement à l'automne et parait très pratique sur l'iPhone ou l'iPad.Dans les deux versions précédentes d'iOS 18.1, des résumés de notification étaient disponibles pour deux applications natives seulement, Messages et Mail. Désormais, la bêta 3 ouvre cette fonction à n'importe quelle application.(faut-il y voir un petit signe de paix de la part d'Apple par rapport à l'ouverture de ses systèmes ?). Pour cela, le système va passer par l'IA pour récupérer le contenu d'un message, d'un e-mail, d'un titre d'actualité ou tout autre contenu.Pour rappel, au niveau de Mail et Messages, on trouve(le résumé apparait dans la liste de réception). Mail fait d'abord apparaître les messages importants en les affichant en haut de votre boîte de réception et un résumé rapide s'affichera à partir de la vue de la liste. On pourra avoir, mais qui sera toujours plus concis que la lecture de l'intégralité de l'e-mail.Bien évidemment,, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisation possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe , les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...