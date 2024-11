Canon RF-S 7.8mm : l’objectif pour filmer en 3D sera bientôt dispo

Un objectif pour la VR et la 3D

Compatibilité étendue

Un bon positionnement tarifaire

Présenté lors de la dernière WWDC d’Apple,Avec sa focale ultra grand angle de 7,8 mm et son champ de vision de 63 degrés, cet objectif permet de proposer une expérience visuelle immersive. Spécifiquement conçu pour l’EOS R7, il se distingue par un prix plus compétitif que les modèles VR précédents de Canon, tout en garantissant une qualité d’image capable de répondre aux exigences des casques VR tels que l’ Apple Vision Pro et le Meta Quest 3.Le RF-S 7.8mm f/4 STM Dual se distingue également par son intégration avec les logiciels Canon , comme EOS VR Utility et le plugin VR pour Adobe Premiere Pro Ce processus simplifié rend l’objectif intéressant pour les créateurs de contenus, y compris les débutants. Les vidéos produites sont compatibles avec une large gamme de casques VR et seront donc accessibles sur la plupart des appareils, comme le Pico G2 et le Quest 3 mentionné plus haut.Cet objectif est doté d’une distance interpupillaire de 11,8 mm entre les lentilles, un paramètre clé pour capturer des effets 3D réalistes en rapprochant les perspectives. L’ouverture maximale est de f/4, avec une variation possible jusqu’à f/16.Le RF-S 7.8mm f/4 STM Dual est également optimisé pour les sujets proches, afin d’accentuer l’effet de relief en 3D.Le RF-S 7.8mm f/4 STM Dual sera lancé en novembre 2024 à un prix de 550 euros. Sur la boutique américaine de Canon, les précommandes sont ouvertes, avec une livraison prévue pour le 14 novembre.Avec son format compact et ses fonctionnalités simplifiées, cet objectif offre une option d’entrée de gamme intéressante pour les créateurs souhaitant se lancer dans la VR et la 3D sans investir des sommes importantes.