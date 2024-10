Canon Selphy QX20 : Une imprimante photo portable et polyvalente

Impression rapide et sans encre

La Canon Selphy QX20 utilise, qui permet d’imprimer des photos sans encre. Ce procédé, qui consiste à transférer des couleurs sous forme de gaz sur du papier, garantit des impressions résistantes à l’eau et aux salissures, avec une longévité allant jusqu’à 100 ans. L’appareil peut imprimer des photos dans deux formats : carré (2,7 x 2,7 pouces) et rectangulaire (2,1 x 3,4 pouces). En seulement 40 secondes, il est possible d’imprimer des photos avec ou sans bordure. Ces impressions peuvent être utilisées comme autocollants grâce à leur verso adhésif.Pesant 455 g et mesurant 102,2 x 145,8 x 32,9 mm, la Selphy QX20 est suffisamment petite pour être transportée dans un sac ou une poche. Bien que légèrement plus grande que le modèle précédent, la QX10,, offrant environ 80 minutes de charge pour une utilisation prolongée. Disponible en trois couleurs – blanc sable, gris ardoise et rouge terracotta – cette imprimante est élégante et pratique.Grâce à l’application Canon Selphy Photo Layout, disponible sur iOS et Android, il est possible de se connecter sans fil à l’imprimante via un QR code.. Avec cette nouvelle version, les utilisateurs peuvent également créer des collages ou ajouter du texte pour des photos encore plus créatives, idéales pour des scrapbooks ou des albums personnalisés.La Canon Selphy QX20 se place face à une concurrence bien établie, notamment la gamme Instax de Fujifilm . Les imprimantes photo instantanées Instax, comme. Contrairement à la technologie de sublimation thermique de Canon, les imprimantes Instax utilisent un procédé chimique basé sur des films instantanés, similaire à celui des anciennes Polaroid. Cela permet une impression rapide avec un charme vintage. Les appareils Fujifilm sont aussi légèrement moins chers, avec des modèles à partir de 99 euros.. Les packs de papier, qui incluent également le colorant nécessaire à l’impression, seront vendus autour d’une vingtaine d’euros. Cette imprimante pourrait être bien pratique pour les amateurs de photographie qui souhaitent imprimer des souvenirs facilement et les partager lors de fêtes ou de réunions de famille.