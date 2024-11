A quoi sert Rufus, la nouvelle IA d'Amazon ?

Qui est Rufus ?

Comme certains ont pu le remarquer,(l'avantage est que vous disposez d'un délai allongé pour vos cadeaux achetés en avance, avant la flambée des prix, jusqu'au 31 janvier 2025). Aussi, afin d'aider ses clients dans leurs emplettes, Amazon va inclure un nouveau bouton dans son application mobile.Il s'agit donc de Rufus, undont le but est de vousguider dans votre. Lancé depuis quelques mois aux États-Unis, ce dernier va arriver en France -en version bêta- au cours des prochaines semaines.: il suffit d'avoir la dernière version de l'application, puis d'appuyer sur la nouvelle icône (en bas à droite). Rufus va alors fouiller dans le catalogue de produits d’Amazon (qu'il maitrise à la perfection) et le recouper avec des informations disponibles sur le web. Il est capable d'effectuer des comparatifs entre différents produits, de fournir des explications, de proposer des suggestions, etc.en fonction des caractéristiques ou des prompts que vous avez rentrés. Apparemment, il pourra répondre à des questions spécifiques sur des ingrédients d'une recette ou des articles adaptés à une pratique sportive.qui a encore du mal comprendre certaines questions ou qui parlent quand on ne lui demande rien...