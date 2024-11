Internet : l'Etat rachète ASN (le spécialiste câbles sous-marins) à Nokia

Le retour d'un fleuron de l'industrie

Maîtriser cette technologie et les infrastructures qui en dépendent est un enjeu de souveraineté et d'indépendance technologique pour la France et ses partenaires européens, souligne le ministère de l'Economie. ASN dispose de compétences industrielles et stratégiques uniques.

Pour rappel, créée en 1858, ASN est spécialisée dans la production, la pose et l'entretien des câbles sous-marins, par lesquels transite le trafic Internet. C'est doncet il convenait de récupérer la firme passée dans l'escarcelle du Finlandais Nokia.Avec 35 % des parts de marché elle en est même un des leaders du secteur, aux côtés de l'Américainet du Japonais. Au total, la firme a déployédans les mers et les océans, pour le compte d’opérateurs télécoms et des géants du numérique du monde entier. A titre de comparaison, cela représente environ une vingtaine de fois la circonférence de la Terre.En outre, il faut souligner: en cinq ans, elle a doublé son chiffre d’affaires pour atteindre la barre plus que symbolique d’un milliard d’euros.Pour récupérer les 80% de parts (et le contrôle de l'entreprise valorisée à 350 millions d'euros),. Pour l'occasion, le ministre signera dans la journée le contrat d'acquisition, et ce, en présence de Natacha Bouchart, maire de Calais, et des salariés du site, soit quelque 600 personnes sur un total de 1 370 en France.Enfin, précisons que cette opération n'aura pas d'impact au niveau de l'emploi au sein de l'entreprise. Pour le reste, la finalisation de l'acquisition devrait intervenir dans les prochaines semaines.