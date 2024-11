Amazon a trouvé une solution pour livrer à nouveau des livres gratuitement !

Chère Cliente, Cher Client,



Deux options sont disponibles pour vous permettre d'économiser sur les frais de livraison de vos commandes de livres neufs expédiés par Amazon :



Livraison gratuite en points de retrait éligibles (sans minimum d'achat)



Bénéficiez de la livraison gratuite sur les commandes de livres neufs expédiés par Amazon, sans minimum d'achat, en sélectionnant un point de retrait éligible lors du paiement.



Comment choisir un point de retrait éligible ?



1. Ajoutez un ou plusieurs livres à votre panier d'achat :



- Ajoutez au panier un livre neuf expédié par Amazon pour qu’il puisse bénéficier de livraison gratuite en points de retrait.



- Assurez-vous de cliquer sur Ajouter au panier, et non pas Acheter cet article.



2. Initialisez le passage de commande : veuillez aller au panier, et cliquez sur le bouton Passer la commande pour lancer la finalisation de la commande.



3. Choisissez un point de retrait à la page de paiement :



Option 1:



- S'il existe un point de retrait actuellement recommandé et éligible à la livraison gratuite des livres, vous verrez un bouton intitulé Retrait GRATUIT disponible à proximité.



- Cliquez sur le bouton pour voir le point de retrait en question.



- Cliquez sur Retirez votre colis ici pour sélectionner ce point de retrait pour votre livraison gratuite.



Option 2 :



- Si l'option 1 n'est pas disponible ou si vous voulez explorer d'autres points de retrait, ouvrez le menu Retrait disponible à proximité, et cliquez sur le lien Voir les détails ou Modifier.



- Cela ouvrira le sélecteur de point de retrait. Les points de retrait éligibles à la livraison gratuite de livres seront mis en évidence en vert avec l’étiquette « Éligible au retrait gratuit des livres ».



- Filtrez par « Éligible au retrait gratuit de livres » si nécessaire, et sélectionnez votre point de retrait éligible préféré en cliquant sur le bouton Retirez vos colis ici.



4. Vérifiez le point de retrait et confirmez les frais de livraison : une fois que vous avez sélectionné un point de retrait, votre adresse de livraison sera mise à jour pour refléter le point de retrait choisi, et les frais de livraison devraient être de zéro euros, reflétant le retrait gratuit de livres.



5. Terminez le processus de paiement et finalisez votre commande.



Cliquez ici pour obtenir plus d'informations sur les points de retrait éligibles ainsi qu'une vidéo tutorielle expliquant les étapes pour bénéficier de la livraison gratuite.



Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, n'hésitez pas à contacter le Service client Amazon.



Livraison à 0,01 € pour les commandes de plus de 35 €



Pour les commandes de livres d'un montant minimum de 35 €, bénéficiez de la livraison à domicile pour seulement 0,01 €.



En savoir plus sur le retrait gratuit de livres