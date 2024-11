Mozilla se sépare de 30 % de ses employés, et pas n’importe lesquels

Un recentrage controversé

Brandon Borrman, chef des communications de Mozilla, a justifié cette décision par le besoin dede la fondation. Pourtant, cette justification peut sembler floue. En fermant des départements entiers liés à la protection des droits des utilisateurs,La fondation choisit de se concentrer sur d’autres objectifs, laissant de côté des initiatives essentielles pour défendre un Internet équitable, sans qu’il soit très clair quels projets viendront réellement les remplacer.La fermeture du département de défense des droits des utilisateurs en ligne envoie un message contradictoire. Alors que Mozilla se présentait comme un acteur incontournable de la lutte pour la transparence et la confidentialité,La fondation annonce que la défense des droits sera désormaisà ses projets, mais cette stratégie diluée semble peu convaincante. Il reste à voir comment Mozilla pourra réellement défendre les utilisateurs sans un département spécifiquement dédié à cette mission.Ces licenciements font suite à une première vague en février, qui avait déjà touché des équipes produit. En réalité, Mozilla est confrontée à un problème de financement récurrent, avec des revenus provenant essentiellement de moteurs de recherche partenaires, un modèle économique de plus en plus fragile.mais cette orientation pourrait être perçue comme un abandon progressif de son idéal d’un Internet libre et sans contraintes commerciales.Au lieu de défendre fermement ses valeurs, Mozilla semble se recentrer sur un modèle de rentabilité, risquant d’aliéner une partie de sa communauté. La suppression de départements aussi stratégiques laisse penser queDans un contexte où les préoccupations sur la vie privée et la protection des droits en ligne sont de plus en plus pressantes, le repositionnement de Mozilla pourrait bien affaiblir son rôle d’acteur de confiance sur la scène numérique.