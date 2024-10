Ce photographe développe une pellicule vieille de 70 ans, trouvée dans un appareil photo de 1911

Les défis de la restauration de pellicules anciennes

Pourquoi utiliser le noir et blanc pour restaurer un film couleur ?

Tadaaaa

Un résultat décevant, mais une belle expérience

On parle ici d’un appareil photo très rare, un Jules Richard Verascope de 1911, trouvé par Markus Hofstaetter,. À sa grande surprise, l’appareil contenait un rouleau de film, probablement âgé de plusieurs décennies, qu’il estimait vieux d’au moins 50 ans, voire jusqu’à 70 ans. Il s’est lancé un défi : développer le film Il a tout de suite pensé que l’image, affaiblie par le temps, pourrait tout de même être révélée malgré la détérioration de ses composants.mais c’est une méthode particulière qui a retenu l’attention : un révélateur noir et blanc concentré, appliqué à basse température.Choisir le noir et blanc pour développer un film couleur peut sembler surprenant, mais cette solution est parfaite pour les films vieillissants.. Selon Film Rescue, ce développement en noir et blanc évite de solliciter les composants de couleur fragiles avec des produits chimiques qui pourraient effacer définitivement le contenu. L’image, bien que dépourvue de couleur, est ainsi sauvegardée de façon optimale, garantissant un rendu exploitable.Pour cette expérience, un révélateur HC110 a été utilisé, appliqué à environ 6 degrés Celsius pour réduire les risques de voilage, un défaut fréquent sur les vieux films. Avant de plonger tout le rouleau dans le révélateur, une bande de test a permis de trouver la densité idéale, assurant un bon équilibre. Un développement rotatif a été mis en œuvre pour conserver une température homogène tout au long du processus.pour éviter les fluctuations de température risquant d’altérer l’image finale., prouvant l’efficacité de la technique. Ce test a également offert à Markus Hofstaetter une meilleure compréhension de la densité et des détails des négatifs anciens. Certains défauts persistent, comme des fuites de lumière, mais la méthode ouvre des perspectives intéressantes pour d’autres films abandonnés. Avec quelques ajustements futurs, cette technique pourrait s’appliquer aux films ferrotypes et aux formats 127.En espérant que d’autres photographes réussiront, grâce à ce type d’expériences,, jamais vus, du début du siècle dernier. Vous pouvez aussi jeter un oeil à l'article publié par Markus pour raconter toute sa démarche, directement sur son site