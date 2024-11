L’avenir semble gris pour les nouveaux produits Apple

LE SPECTRE DE LA CRISE DE L'IPHONE

APPLE A-T-ELLE RATÉ LE COCHE ?

Résultats trimestriels Apple : une croissance exceptionnelle même sans IA

En effet par le passé, Apple (en particulier Tim Cook et Lucas Maestri) avait été vivement critiquée pour sa présentation de résultats financiers beaucoup trop optimiste.Des actionnaires avaient alors attaqué la firme en justice estimant avoir été trompés par les propos enthousiastes des deux hommes et les chiffres avancés qui cachaient la situation réelle.. Elle écrit en effet que ses prochaines innovations pourraient générer moins de revenus et de marges bénéficiaires par rapport à l'iPhone (s’agit-il d’un drapeau noir et d’une alerte rouge à Cupertino ?).Cette précision n’est pas sans soulever des. Bien que l'iPhone reste la pierre angulaire du succès d'Apple, il ne représente que la moitié des revenus et il ne fait pas bon ne dépendre que d’une seule source.Aussi, certains peuvent s’inquiéter sur la: les wearables sont en baisse, le Vision Pro -trop cher- ne semble pas trouver son public (ou alors celui-ci très restreint). Apple se serait-elle trompée de stratégie, serait-elle arrivée trop tard et n’aurait-elle pas du viser un produit plus léger à l’images de Meta Ray-Ban ?Le rapport contient également des, et ce, alors qu'Apple tente de combler son retard face à Google ou Meta (même si là encore ce n’est pas grave pour son grand patron). En outre, malgré l’annonce d’un partenariat avec OpenAI (ChatGPT sur l’iPhone), la stratégie de monétisation n’est pas très claire.Malgré ces défis,. Pour le dernier trimestre Apple a enregistré une augmentation de 6 % de son chiffre d'affaires à 94,9 milliards de dollars, avec des marges brutes record de 46,2 % (si toutefois on enlève la sanction de 13 milliards d’euros infligée par l’Europe). Pourtant le consensus de Wall Street prédisent que les marges brutes d'Apple continueront d'augmenter, atteignant potentiellement 49 % d'ici la fin de la décennie.