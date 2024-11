Un passeport digital chez Fnac Darty pour les appareils de seconde main

Un nécessaire besoin de transparence

COmment cela fonctionne ?

Fnac Darty lance, en association avec ecosystem, le premier passeport digital destiné au suivi des produits électroménagers. Développé sous la forme d’un QR code en s’appuyant sur le protocole open-source Arianee, ce nouvel outil doit permettre aux consommateurs et aux acteurs de la réparation et du réemploi de retracer avec fiabilité tous les événements du cycle de vie de leur appareil, de la fabrication jusqu’au recyclage. Ce nouveau service innovant reflète l’engagement du groupe Fnac Darty, 1er réparateur de France, d’accompagner les consommateurs dans l’adoption de comportements vertueux, en les orientant vers des produits durables.

Lancée avec l’organisme, cette initiative pionnière concerne tous les constructeurs, distributeurs et réparateurs et a pour objectif de. Le passeport s'appuie sur des technologies blockchain, et porte sur près dePour le moment, si le marché de seconde main connaît un succès certain dans de nombreux secteur, ce n'est pas tout à fait le cas pour l'électroménager. En effet, les consommateurs sont assez méfiants pour les gros appareils (faire des aller-retours au SAV avec un frigo est nettement plus compliqué qu'avec un smartphone).C'est dans cette optique (et aussi de faire sa place dans ce segment, ne nous leurrons pas) que cette opération est née. Rappelons que l’organisme ecosystem collecte l’écoparticipation payée lors de l’achat d’un appareil électrique pour son futur recyclage.En pratique, il s'agitait d'octroyer à chaque produit,qui va permettre de réunir toutes les informations utiles et retracer l'historique de l'appareil. Les produits posséderont doncqui va proposer sur un support unique et sécurisé les informations suivantes : fabrication, vente, réparation.