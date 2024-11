Si vous avez un Air Fryer de cette marque, il vous espionne peut-être !

excessives

Air Fryers connectés : de la cuisson à la collecte de données

connecté

Des objets connectés aux autorisations intrusives

Régulation et perspectives

Conseils pour les utilisateurs

Si les Air Fryers sont populaires pour leur cuisson sans huile, leur côtésoulève quelques questions. Selon l’association britannique Which?,. Parmi les marques visées, Aigostar et Xiaomi sont les principales concernées, car elles demandent des permissions pour écouter les conversations ou accéder à la localisation. Ces appareils envoient également certaines données personnelles vers des serveurs en Chine , une collecte théoriquement précisée dans les conditions d’utilisation, mais qui reste souvent mal comprise par les consommateurs (qui ne lisent jamais les conditions d’utilisation, bien sûr).Les Air Fryers connectés ne sont pas les seuls à poser problème. Which? souligne que. Par exemple, certains Google Nest requièrent des informations comme le nom, la date de naissance et le genre. Certaines machines à laver de LG demandent même l’accès au carnet de contacts et au numéro de téléphone de l’utilisateur. Malgré les efforts des fabricants pour justifier ces permissions, certaines associations de consommateurs estiment que ces pratiques sont intrusives et appellent les utilisateurs à mieux vérifier les paramètres de confidentialité de leurs appareils.Face à ces inquiétudes,. Ce code, attendu pour 2025, a pour objectif de renforcer la transparence et la protection des données. Harry Rose, éditeur de Which?, appelle à une stricte application de ce code pour l’ensemble des entreprises, y compris celles qui opèrent depuis l’étranger. De leur côté, des fabricants comme Xiaomi assurent respecter les réglementations locales et minimisent l’usage des permissions demandées.Pour éviter les risques de collecte excessive, il est recommandé de vérifier et de restreindre les permissions accordées aux applications associées à vos appareils intelligents., et les experts conseillent de limiter l’accès de certaines applications aux données sensibles, comme le microphone ou la localisation. En prenant ces précautions, on peut espérer mieux maîtriser la gestion de nos informations personnelles.