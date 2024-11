Chine : cette plainte contre Apple est à prendre très au sérieux

Un litige emblématique

position dominante

Le tribunal de la propriété intellectuelle de Pékin a accepté la plainte déposée par Beijing Bodyreader Technology Ltd, créateur de l’application Bodyreader, une app de correction de posture pour enfants, retirée de l’App Store en 2020. Le développeur réclame 3 millions de yuans (environ 420 000 dollars) pour pratiques anticoncurrentielles. Selon Apple, ce retrait s’expliquait par des comportementsqui auraient pu affecter la sécurité des utilisateurs. Depuis, Bodyreader a relancé une version similaire sous le nom de, cette fois approuvée par Apple,Ce cas rappelle le procès d’ Epic Games , créateur de Fortnite, contre Apple en 2021. Epic dénonçait la commission de 30 % sur les achats intégrés et le contrôle d’Apple sur l’App Store,En plus de critiquer ces commissions, Bodyreader demande à la cour chinoise d’imposer des changements : ouverture à des magasins d’applications tiers et autorisation de liens externes pour les paiements. Si cette requête aboutissait, cela constituerait un précédent en Chine et influencerait très fortement les règles de distribution d’applications dans le pays, comme nous l’avons nous-mêmes vécu en Europe.La situation d’Apple en Chine se complique donc un peu plus. Alors que l’entreprise reste l’une des rares géantes américaines à prospérer dans ce marché,qui gagne du terrain sur le segment premium. Parallèlement, Apple est confrontée à des désaccords avec des entreprises chinoises comme Tencent et ByteDance sur les paiements intégrés, en particulier pour des applications ultra populaires là-bas, comme l’incontournable WeChat et Douyin.Ce procès pourrait donc accroître la surveillance des pratiques d’Apple en Chine , où le géant américain a déjà échappé à une accusation d’abus de position dominante plus tôt cette année, déposée par un consommateur chinois. Apple tente bien sûr de faire appel pour éviter que le terme dene soit mentionné dans le verdict,Si Beijing Bodyreader parvient à faire modifier les règles de l’App Store, cela pourrait ouvrir la porte à de nouvelles plaintes en Chine et potentiellement contraindre Apple à assouplir son modèle de distribution d’applications, une situation qui pourrait même faire boule de neige au niveau mondial.