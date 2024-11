Qwant et Ecosia s’allient pour contrer Google

Enjeux de souveraineté numérique et d’indépendance

Une coopération pour contrer les géants américains

Un soutien réglementaire avec le Digital Markets Act

La création de cet index est avant tout motivée par des objectifs de souveraineté numérique. Aujourd’hui, Qwant et Ecosia utilisent l’API de Bing, détenue par Microsoft, pour afficher leurs résultats de recherche.En créant un index indépendant, Qwant et Ecosia cherchent une plus grande autonomie et répondent en partie aux préoccupations croissantes concernant l’indépendance technologique de l’Europe.Les dirigeants des deux entreprises, Christian Kroll pour Ecosia et Olivier Abecassis pour Qwant, espèrent que cette alternative pourra offrir un environnement de recherche plus éthique.ESP repose sur un partenariat qui se veut équilibré en termes d’investissements financiers et de ressources technologiques. Qwant apporte son expertise en matière de respect de la vie privée, tandis qu’Ecosia contribue par son expérience dans le financement de projets environnementaux.De quoi renforcer un écosystème plus diversifié autour de ce projet.En pratique, cette initiative a clairement pour objectif de concurrencer Google, qui domine actuellement le marché de la recherche avec plus de 90 % de part de marché en Europe.Le contexte européen est aujourd’hui favorable au projet ESP, en particulier avec le Digital Markets Act entré en vigueur cette année. Cette législation impose aux géants du numérique de rendre leur écosystème plus accessible aux acteurs concurrents.Cette réglementation pourrait donc faciliter l’implantation d’ESP et renforcer la visibilité des acteurs européens, en réduisant les obstacles financiers et techniques imposés par les grandes entreprises américaines.Que pensez-vous de ce partenariat ?Sous quelles conditions ?