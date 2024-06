DMA : un coup de bluff d'Apple à 30 milliards ?

Une mise en conformité du DMA peu satisfaisante

Pour rappel, le DMA -qui est entré en vigueur le 7 mars dernier- pose de nouvelles obligations en matière de concurrence à l’encontre des firmes techs. Mais au vu du nombre d’enquêtes, de reproches, de messages sur les réseaux sociaux, ou même d’interviews,. Cette dernière est particulièrement visée sur ses services et son écosystème particulièrement fermé.En effet, l’institution a dévoilé une première analyse dans un avis préliminaire publié le 24 juin, clôturant ainsi une enquête ouverte le 25 mars. Pour elle, la situation est claire :(DMA). D'après elle, ces règles mises en place par Apple. Elle précise d’ailleursavoir ouvert une nouvelle procédure de non-conformité contre Apple, au vu des préoccupations des développeurs d'applications et les magasins alternatifs d'applications. Là encore, les conditions proposées par Cupertino pourraient ne pas être en accord avec le DMA.Il faut dire que vendredi dernier, Apple a déclaré la, mais aussi de: la recopie de l’iPhone sur le Mac et les nouveautés SharePlay. Ces deux fonctions auraient d'ailleurs du être déployées avec la beta 2 d'iOS 18 hier soir, mais il n'en sera rien avant la fin de l'année. Pour le moment, il faut se contenter d'unprécisant que les fonctions ne sont pas disponibles en Europe. Ou alorspour contourner l’obstacle !En guise d’explication, la porte-parole d'Apple, a précisé :La perspective de devoir proposer cette fonction aux Android pourrait-elle avoir motivé sa suspension ? Finalement que cache cette décision d'Apple ? S'agit-il d'unepour éviter une énième enquête (c'est raté), la volonté de mettre un peu de pression aux régulateurs face aux mécontentements des utilisateurs européens ? Ou encore s'agit-il de couvrir un éventuel retard, les fonctions d'IA n'étant pas totalement prêtes au niveau européen ?Certains pointent surtout du doigt. Il faut dire qu'en pratique la firme a blindé ses CGU, rendant la création d'un App Store alternatif quasiment impossible et finalement peu intéressant pour les utilisateurs.Pour d’autres, il pourrait s'agir ded'Apple face aux nombreuses normes imposées par Bruxelles -histoire d’utiliser à son avantage la situation. Autrement si les consommateurs n’ont pas accès aux nouvelles fonctions,Elle estime que. Elle précise toutefois n'y être pour rien et qu'Apple a pris seule la décision. Elle s'estime d'ailleurset s'étonne d'ailleurs du manque d'inquiétude de la part des autres institutions. Pour elle,Juridiquement, Cupertino a désormais la possibilité d'accéder au dossier et de répondre -par écrit- à cet avis. Pour le moment, il s'agit de remarques préliminaires. Si celles-ci étaient confirmées, la Commission pourrait rendre uneDans ces conditions, Apple pourrait se voir dresser, et même ultérieurement jusqu'à 20% en cas d'infraction répétée. Soit au minimum... C'est un peu cher pour un coup de bluff, mais Apple n'a-t-elle pas les moyens de l'assumer ?