Amazon va lancer de nouvelles lunettes connectées, mais pas pour vous (à moins que…)

Amazon Echo Frames

Amazon développe des lunettes connectées pour ses chauffeurs

Amelia

Réduction des coûts de livraison : une priorité pour Amazon

Des défis techniques et humains à surmonter

Meta Ray-Ban

Un projet dans la continuité des innovations logistiques d’Amazon

Amazon travaille donc sur des lunettes intelligentes, baptisées. Vous ne pourrez pas vous les procurer, puisqu’elles sont destinées aux chauffeurs de livraison, à moins bien sûr que vous soyez vous-même chauffeur-livreur chez Amazon ! Ces lunettes, encore en phase de développement, seraient équipées d’un écran intégré permettant une navigation en temps réel pour guider les chauffeurs jusqu’aux clients. En fournissant des instructions précises à chaque étape,en facilitant l’orientation dans des lieux complexes, comme les immeubles, les quartiers denses, ou même les adresses difficiles à trouver. Ce projet, bien que toujours confidentiel, s’inscrit dans la stratégie du géant de l’e-commerce, qui cherche en permanence à améliorer l’efficacité de sa chaîne logistique.Le dernier kilomètre d’un trajet de livraison représente une part importante des coûts logistiques. Cette étape finale implique des déplacements dans des zones résidentielles, un grand nombre de livreurs, et une consommation de carburant importante. Amazon investit donc dans des solutions pour minimiser ces frais. L’utilisation de lunettes intelligentes permettrait non seulement de gagner du temps en supprimant le besoin de GPS manuel, mais aussi. Avec des millions de colis livrés chaque jour, chaque seconde gagnée pourrait avoir un impact significatif sur les coûts globaux.Tout n’est pas si simple : la conception de ces lunettes intelligentes n’est pas sans défis. Amazon rencontre en particulier des difficultés pour développer une batterie légère mais capable de tenir une journée complète de travail, soit environ huit heures, ce qui est bien plus que les lunettes connectées de Meta et Ray-Ban , qui tiennent plutôt quatre heures. Un autre problème à prendre en compte :, ce qui pourrait être complexe si ces lunettes sont jugées inconfortables, distrayantes ou incompatibles avec des lunettes de vue.Ce projet s’inscrit donc, vous l’avez compris, dans une série d’initiatives logistiques récentes d’Amazon, telles que le développement d’un scanner pour organiser les colis dans les véhicules. Inspirées des Echo Frames, lunettes connectées d’Amazon déjà disponibles pour le grand public, les lunettes Amelia pourraient également prendre des photos des colis déposés pour prouver la livraison. Si Amazon parvient à surmonter les obstacles techniques et financiers de ce projet,