Vous allez pouvoir offrir des abonnements Patreon !

Offrez un abonnement Patreon pour Noël !

En effet, ça fonctionne !

Mais comment ça marche ?

Des réductions pour attirer de nouveaux abonnés

Historiquement, Patreon observe une hausse significative des abonnements payants entre novembre et janvier, période où les utilisateurs sont plus enclins à soutenir leurs créateurs favoris. En offrant des abonnements en cadeau, les abonnés peuvent partager l'accès aux contenus exclusifs de leurs créateurs préférés, comme des épisodes de podcast supplémentaires, des vidéos en direct ou des téléchargements gratuits.C'est en fait simple : avec cette nouvelle fonctionnalité, les fans peuvent désormais offrir un abonnement à un proche. De leur côté, les créateurs peuvent aussi offrir des abonnements temporaires gratuits à leurs fans, leur permettant de découvrir le contenu payant avant de s'engager à long terme.. Cette approche, déjà testée auprès d'un groupe restreint, est maintenant disponible pour tous les créateurs éligibles, et elle était très attendue ! Cette initiative est pensée pour remercier les fans les plus fidèles et pour attirer de nouveaux abonnés en leur donnant un avant-goût des avantages liés à l'abonnement.En plus des abonnements cadeaux, les créateurs peuvent désormais proposer des réductions pour inciter les utilisateurs à franchir le pas de l'adhésion payante. Par exemple, ils peuvent organiser des promotions limitées dans le temps ou envoyer des codes de réduction ciblés.. Certaines chaînes, comme celle du vidéaste Re:animated, ont combiné abonnements cadeaux et réductions pour maximiser les conversions : en offrant un mois gratuit à certains fans, puis une réduction de 40 % sur une durée limitée, Re:animated a pu renforcer sa communauté payante.Ces fonctionnalités répondent aux attentes des créateurs et de leurs fans en créant des passerelles supplémentaires pour interagir et renforcer leurs communautés.