Achats intégrés : Apple contraint Patreon à lui verser sa commission de 30%

Tout achat in-app mérite sa taxe de 30%

Elle exige que soit utilisé son système d'achat intégré et supprime tous les autres systèmes de facturation de Patreon sous iOS, sous peine d'être retiré de l'App Store

La fin d'un modèle économique

Cette dernière l'oblige en effet à lui verser une commission sur les achats intégrés à son application, sous peine d'être retirée de l'App Store.A partir du mois de novembre 2024, les nouveaux abonnements sur Patreon seront soumis à la commission de 30%, qui s'applique à tous les achats effectués via une application téléchargée depuis l'App Store.Pour rappel,r (artiste, influenceur...) en faisant don d'une petite somme par mois (cela peut être 1 ou 2 euros, voire plus). Pour cela, les utilisateurs souscrivent un abonnement mensuel via le système de paiement de Patreon, qui est lui-même soumis à 8 ou 10% de commission de l'entreprise.Globalement, c'est donc unEn pratique, les utilisateurs reçoivent tout de même quelque chose -principe d'échange équivalent-, souvent un accès anticipé ou privilégié à des contenus, comme des tutoriels détaillés.. Elle considère en effet qu'il s'agit tout simplement d'achats intégrés et qu'il n'y a pas lieu de faire d'exception. Mais cette décision risque de bouleverser le modèle économique de Patreon, et peut-être augmenter le prix des abonnements ou impacter le montant du don reçu...A compter de cet automne, seuls les abonnements mensuels sont gérés par le système d'Apple. Une option va être intégrée afin de permettre aux créateur d'augmenter automatiquement leurs prix dans l'application iOS par rapport à ceux effectués depuis un navigateur web ou via l'application Android.