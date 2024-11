Euphoria : des nouvelles de la saison 3 (qui sera peut-être la dernière)

Sydney Sweeney

Un tournage confirmé malgré les conflits d’agenda des acteurs

Un saut dans le temps et des défis créatifs pour Sam Levinson

Euphoria a accumulé 25 nominations aux Emmy Awards, remportant neuf prix, dont deux pour Zendaya

Bien que les acteurs principaux d'Euphoria aient pris des engagements extérieurs, HBO maintient que la production de la saison 3 commencera en janvier 2025., tandis que Jacob Elordi participe à une adaptation d'Emily Brontë en Angleterre. Malgré ces projets, HBO assure que tous les acteurs clés de la série seront de retour, y compris Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, et Colman Domingo. Par contre, Barbie Ferreira a confirmé qu'elle ne reprendrait pas son rôle.Sam Levinson, créateur de la série, a proposé un saut de cinq ans pour cette nouvelle saison afin de refléter l'évolution de Rue, incarnée par Zendaya., comme un possible travail en tant qu'enquêtrice privée. Ce saut dans le temps, validé par HBO, permettra aux acteurs d'interpréter des versions plus âgées de leurs personnages. Attention quand même, des tensions ont été rapportées entre Levinson et certains acteurs, en particulier avec Zendaya, qui aurait mis en attente plusieurs projets en raison des retards de tournage de la série.Cette reconnaissance critique et l'émergence de nouvelles stars, comme Angus Cloud, décédé tragiquement en 2023, montre le fort impact de cette série dans le monde des divertissements.La saison 3 s'annonce donc aussi comme un hommage aux disparus tout en cherchant à maintenir l'héritage d'une série marquante.Pour qu'Euphoria connaisse une popularité durable, des sources proches d'HBO évoquent que la saison 3 pourrait être la dernière., pour consolider son succès, tout en permettant aux acteurs de se concentrer sur leurs carrières cinématographiques. Cette troisième saison pourrait donc conclure l'histoire de Rue et de ses amis à East Highland.