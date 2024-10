The Agency : Paramount+ dévoile l’adaptation américaine du Bureau des légendes

The Agency, capture tirée de la premiere bande annonce

Une intrigue ancrée dans le monde de l’espionnage

Martian

Malotru

Une production de haut niveau

Indiana Jones et le cadran de la destinée

Le Bureau des Légendes, cinq saisons, cinquante épisodes, diffusés de 2015 à 2020

Un cadre américain pour un succès français

Le Bureau des légendes

Un lancement international sur Paramount+ et Canal+

Le Bureau des légendes

Dans cette adaptation, Michael Fassbender interprète. Martian, inspiré du personnagejoué par Mathieu Kassovitz, doit affronter les répercussions de sa vie d’espion lorsqu’une ancienne maîtresse refait surface. Cette situation complexe met en péril son identité et sa carrière… et on ne vous en dira pas plus ! Ce remake reprend l’idée de la vie sous couverture, tout en explorant les difficultés d’un agent contraint de jongler entre vie privée et exigences professionnelles.La production de The Agency est assurée par Showtime et Paramount+, avec. Le casting inclut Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston et Richard Gere, choisis pour donner de la profondeur aux personnages secondaires. Les frères scénaristes Jez et John-Henry Butterworth, à qui l’on doit le film, apportent leur expertise pour adapter les éléments de tension psychologique et d’espionnage de la série française.Diffusée de 2015 à 2020,est une série saluée pour son réalisme et sa mise en images de la DGSE, au point d’être. Vendue dans plus de 100 pays, cette série est devenue une référence dans le genre des séries d’espionnage. Showtime et Paramount+ ont pour objectif de reproduire ce réalisme en adaptant l’histoire à la CIA et aux sensibilités américaines.La série sera diffusée en exclusivité aux États-Unis sur Paramount+ et devrait être disponible en France sur Canal+ à une date encore inconnue. Avez-vous regardé? Vous aviez aimé ? Dans tous les cas, si vous ne l’avez jamais vue,