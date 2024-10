Dune : Prophecy - Nouvelle bande-annonce magnifique

Un préquel prometteur

Un casting impressionnant

Une production prestigieuse

Plonger dans les livres de Frank Herbert

La série très attendue se déroulera dans le magnifique univers de Dune, 10 000 ans avant les événements racontés dans les films de Denis Villeneuve. Sa sortie est prévue pour le 17 novembre 2024 sur HBO Max.et explore les luttes de pouvoir des sœurs Harkonnen, Valya et Tula, alors qu’elles tentent de façonner l’avenir de l’humanité et de fonder la secte légendaire. Autant dire que c’est un gros morceau de l’univers de Dune.Ce nouveau projet réunit un casting impressionnant, avec le choix judicieux de prendre Emily Watson dans le rôle de Valya Harkonnen, la sœur aînée des Harkonnen, et Olivia Williams, qui incarne Tula Harkonnen. À côté de cela, Mark Strong interprète l’Empereur Javicco Corrino, un personnage charismatique et stratégique, tandis que Travis Fimmel campe Desmond Hart, un soldat aux intentions ambiguës.en jouant sur les tensions et les alliances au sein de cet univers si riche.Le projet bénéficie également d’une équipe de production prestigieuse. Denis Villeneuve, déjà aux commandes des films Dune , est producteur exécutif, tandis qu’Alison Schapker, connue pour son travail sur Westworld, dirige le projet en tant que showrunner., qui explore l’histoire de la mystérieuse secte des Bene Gesserit. Cette équipe promet de livrer une œuvre fidèle à l’univers de Frank Herbert, tout en y ajoutant une touche de modernité et en répondant aux attentes des fans, qui vont surveiller la série de près (comme ils l’ont déjà fait avec les films).Dune: Prophecy s’annonce déjà comme un régal visuel. La bande-annonce laisse entrevoir des décors époustouflants, dans la continuité des films de Villeneuve, qui étaient absolument sublimes., ce qui permettra de prolonger le plaisir.Le retour de l’univers de Dune à la télévision est une excellente nouvelle pour les fans. Non seulement la série étoffera l’histoire des Bene Gesserit, mais elle permettra aussi de découvrir de nouveaux personnages et d’explorer l’évolution des grandes Maisons de l’Imperium, notamment les Harkonnen et les Atréides.Si vous avez apprécié les films de Villeneuve, je ne peux que vous encourager à vous plonger dans les livres de Frank Herbert., puisque tout au long de la lecture, vous allez retrouver les repères visuels du film. Vous y gagnerez en plus toute la profondeur des livres, des voix intérieures, et tout ce qui fait que cette série de romans est incroyable.Et vous,, aux livres, aux films ?