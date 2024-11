Sécurité et internet : les mots de passe des Français sont toujours aussi mauvais

Top 20 des mots de passe les moins sécurisés

123456

123456789

password

azertyuiop

000000

doudou

chouchou

soleil

marseille

camille

nicolas

« Pour la sixième année consécutive, nous analysons les habitudes des utilisateurs en matière de mots de passe, en collaboration avec NordStellar. Et vous savez quoi ? Elles sont toujours aussi mauvaises.



Mais nous ne parlons pas uniquement des mots de passe personnels. Cette année, nous avons également dressé la liste des mots de passe professionnels les plus courants pour les comparer à ceux utilisés par les utilisateurs au quotidien.



Jetez un œil aux mauvais élèves des deux listes et découvrez quelles sont les dernières tendances. »

Et la sécurité dans tout ça

123456

camille

marseille

Ainsirestent très, trop répandus. D’autres mots, comme(correspondant -faut-il le rappeler- à la première rangée de lettres du clavier) et, apparaissent également dans la liste, ce qui confirme une certaine répétition d’année en année.Certains mots de passe reflètent des préférences culturelles et affectives : on y trouve, ou encore, des termes communs dans le langage familier. La ville dea gagné en popularité, passant de la 11e à la 7e place cette année, tandis que des prénoms commeetsont également fréquemment utilisés.. Par exemple,peut être déchiffré en moins d’une seconde, et même des mots légèrement plus complexes, commeou, ne nécessitent que quelques minutes ou quelques jours pour être piratés.Pour renforcer la sécurité de leurs comptes,. Cela réduit le risque d’un piratage en chaîne, où l’accès à un mot de passe pourrait compromettre l’ensemble des comptes d’un utilisateur.Rappelons que de son côté Apple n'est pas en reste avec sa nouvelle application Mot de passe qui regroupe tous les sésames de vos différents appareils connectés au même compte Apple. Depuis des années, les systèmes proposent de générer des(impossibles à retenir).