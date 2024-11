Apple, une pomme de plus en plus verte

Des boutiques plus saines

En conclusion, on notera le souhait de Toxic-Free Future avec la saison des fêtes de fin d’année qui arrive, il est temps pour davantage de détaillants de suivre leur exemple et de surveiller leurs magasins . En effet, le constat global est quand même un peu pessimiste. En effet, Toxic-Free Future note que 80 % des détaillants n'ont pas mis en œuvre de politiques garantissant des alternatives plus sûres aux produits chimiques et plastiques nocifs - un élément essentiel pour parvenir à un marché plus sûr .

Ainsi,et vient tout juste de publier son rapport avec les résultats de ces investigations. Précisons que cet organisme a pour ambition d’imaginerCe sont donc cinquante sociétés qui ont été auscultées de près. Parmi elle,. Sur un total de 100, Apple arrive donc en tête de liste avec un score de 84, ce qui en fait la seule entreprise à obtenir la note de A (mais en baisse par rapport au A+ de 2021).En outre, trois autres entreprises font preuve de leadership en matière de produits plus sûrs :(avec une note de 69, on aurait pu penser le contraire au vu des émanations de parfum qui imprègnent les boutiques),(avec 65 chacun). Avec Cupertino, ilsPour Apple, le rapport n’est qu’une suite d’éloges. On peut ainsi lire que la sociétéDu côté de la transparence, là aussi, Apple fait figure de premier de la classe en exigeantOn notera également, qu’, notamment le plastique PVC, les phtalates et les retardateurs de flamme bromés (supprimant les autocollants Pomme dans les boites).Dans le même temps, lont été éliminés. L’entreprise a également commencé à progresser dans le remplacement des PFAS dans certaines nouvelles formulations de plastiques, d’adhésifs et de lubrifiants.