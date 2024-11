Grâce à Elon Musk, le cours du Dogecoin s'envole !

Un effet waou

Great Elon Musk

Comme un seul homme

empêche toute sortie de nouveaux produits liés aux cryptomonnaies sans justification

Entre deux projets de réformes,, qu’il souhaite confier à Elon Musk et Vivek Ramaswamy. En anglais, il s'agit du, ou DOGE (les Américains adorent donner un acronyme pour désigner leurs autorités ou leurs institutions, comme DOJ pour Department of Justice). Mais ce surnom est aussi, lequi est d'ailleurs associé à l’image populaire d’un shiba inu.Aussi cette double annonce a déclenché une, qui a bondi de 22% en quelques heures. Cette hausse n’est pas uniquement due à la désignation d'Elon Musk, un partisan de longue date de cette cryptomonnaie, mais également au changement annoncé de politique par l'administration Trump qui a suscité une réaction massive du marché des cryptomonnaies.Ce phénomène a le mérite de montrer l’influence d'Elon Musk sur le dogecoin et met en lumière l’engouement autour de cette cryptomonnaie à chaque mention ou allusion dans la presse, ce qui peut aussi se révéler inquiétant si la monnaie tombait en désamour d'un personnage influent.Déjà le lundi 11 novembre, le Bitcoin -première devise numérique par capitalisation- avait continué sa folle ascension toute la journée, dépassant le seuil des 88 000 dollars. Vers 21h45 GMT, elle se hissait à 88 149 04 dollars. Aujourd'hui, à 14h30 GMT, elle progressait de 2,66 % pour atteindreCette augmentation record est motivée par des anticipations positives du secteur, qui espère des politiques économiques favorables etsous l’administration Trump. En effet le futur locataire de la Maison Blanche a promis de faire le ménage (il a d'ailleurs embauché un homme de main assez connu dans le milieu).. Il estime que ce dernier