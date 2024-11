Oubliez le Wi-Fi 7, le Wi-Fi 8 arrive (enfin pas tout de suite quand même)

Caractéristiques similaires au Wi-Fi 7

Un focus sur la fiabilité et les innovations

Un standard adapté aux environnements exigeants

Les routeurs Wi-Fi 7 commencent à peine à se démocratiser

Un déploiement attendu en 2028

Le Wi-Fi 8 conserve les bases posées par le Wi-Fi 7 , avec un débit maximal théorique de 23 Gbps et des bandes de fréquence de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. La modulation reste inchangée, utilisant le 4096-QAM et une largeur de canal maximale de 320 MHz.Le véritable progrès du Wi-Fi 8 réside dans les optimisations destinées à améliorer la fiabilité. Des technologies comme le Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) permettent aux points d’accès de coordonner leur puissance pour augmenter le débit global de 15 à 25 %. De son côté, le Coordinated Beamforming (Co-BF) ajuste la direction des signaux pour réduire les interférences, avec des gains estimés entre 20 et 50 %.L’ensemble de ces innovations devrait permettre d’atteindre plus facilement et plus fréquemment les meilleurs débits, même dans des conditions difficiles.Ces nouveautés rendent le Wi-Fi 8 particulièrement adapté aux environnements complexes et denses. Les applications comme la réalité virtuelle , l’automatisation industrielle ou encore les réseaux domestiques ultra-connectés devraient bénéficier de connexions plus stables et fiables.Le processus de standardisation du Wi-Fi 8 suit un calendrier prévisible. Les premiers appareils compatibles sont attendus d’ici début 2028, avec une finalisation officielle prévue la même année.Vu la vitesse à laquelle Apple adopte la transition vers le Wi-Fi 7 sur ses Mac, on peut s’attendre à voir du Wi-Fi 8 dans nos Mac d’ici 2054… au mieux !