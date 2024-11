L’iPhone 17, et peut-être les Mac M5, auront du Wi-Fi 7 made in Apple

Un réseau Wi-Fi 7 moins limité

Le Wi-Fi 7 Made in Apple est vraiment très attendu

Des puces Wi-Fi et 5G séparées

D'ici là Broadcom reste un partenaire indispensable

Une autonomie stratégique vis-à-vis des fournisseurs

Grâce à cette puce Wi-Fi 7 , l’iPhone 17 pourrait proposer un Wi-Fi 7 moins limité que celui de l’iPhone 16.Vous l’avez compris, si l’iPhone 16 actuel est déjà compatible avec le Wi-Fi 7, il ne bénéficie que d’une prise en charge limitée de cette technologie. En concevant sa propre puce, Apple vise une compatibilité intégrale via une production assurée par TSMC en 7 nm. Ce virage devrait s’étendre à la plupart des appareils Apple d’ici trois ans, mais on espère quand même que certains Mac M5 en profiteront rapidement.Malgré les prévisions initiales, Apple n’intégrerait pas, pour le moment, Wi-Fi, Bluetooth et 5G dans une seule puce. En effet, la puce 5G interne d’Apple, attendue sur l’iPhone SE en 2024, précédera la puce Wi-Fi 7 de l’iPhone 17.La séparation de ces puces montre une approche progressive visant à garantir la meilleure qualité possible pour chaque puce et chaque réseau.Ce tournant s’inscrit dans la démarche globale d’Apple d’internaliser les composants clés de ses produits, après avoir déjà lancé ses propres processeurs Silicon pour ses ordinateurs et smartphones. En concevant les puces Wi-Fi et 5G en interne,On en vient donc à espérer un vrai Wi-Fi 7 aux performances à la hauteur et, pourquoi pas, l’intégration tant espérée de puces 5G dans les futurs MacBook de la marque.