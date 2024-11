Où sont passés les comptes des JO de Paris 2024 sur les réseaux sociaux ?

Une reprise du CIO

La communication sur les réseaux sociaux de Paris 2024 ayant pris fin, les comptes de réseaux sociaux de Paris 2024 ont été transférés au CIO

Jeux Olympiques

Un engouement sans précédent en France

En effet,Mais depuis quelques jours, les comptes officiels -comptant pourtant 3,2 et 2,1 millions d'abonnés- ne sont plus en ligne. Enfin, pas tout à fait.En effet, le CIO précise que, pour intégrer la base d'abonnés au comptesur Instagram (qui centralise les informations olympiques mondiales) etsur Tiktok (directement géré par le CIO).De nombreux Français continuent de partager et visionner des photos et vidéos de Paris 2024, notamment sur Instagram et TikTok. Pour certains, l’après Jeux a même engendré une, signe de l’impact émotionnel et culturel fort de l’événement.Dans une démarche de responsabilité environnementale, le Comité d’Organisation de Paris 2024 (Cojo) s’est associé à Emmaüs pour donner une seconde vie aux meubles utilisés durant les Jeux. Cette initiative fait partie des nombreux engagements durables pris par Paris 2024, renforçant l’idée d'en faire un modèle en termes d’écoresponsabilité.