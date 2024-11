Pratiques anticoncurrentielles : qui d'Apple ou du DOJ gagnera en justice ?

Les arguments des parties

Qui tranchera ?

L'honorable Julien Xavier Neals

Globalement, le DOJ accuse Apple de pratiques monopolistiques, notamment(en limitant l’interopérabilité avec d’autres systèmes),(avec la commission de 30% sur les achats intégrés et des guidelines extrêmement strictes) et, enfin,(par exemple en fermant la NFC de l'iPhone). Le DOJ avait un autre argument qui était le refus de prendre en charge le RCS, mais Apple a justement intégré ce protocole à iOS 18.2. Aussi ce point risque de tomber à l'eau.De son côté,. L’entreprise rappelle constamment un de ses arguments clés, à savoir que la fermeture de ses systèmes. En outre, la firme entend mettre en avant la prise en charge du RCS ou l'ouverture partielle de la NFC (tout en affirmant que des règles strictes sont nécessaires pour protéger la vie privée des utilisateurs).Ce dernier -qui officie au Newark (New Jersey)- va entendre dans la journée les avocats des deux parties. Si le DOJ convainc le juge, le procès pourrait redéfinir le cadre légal des grandes entreprises techss et la manière dont elles interagissent avec leurs concurrents.Ce cas s’inscrit, où les autorités du pays cherchent à limiter leur influence croissante. D'ailleurs certaines d'entre elles essaient d'ores et déjà de montrer patte blanche au prochain locataire de la Maison Blanche (on vous laisse deviner qui...).